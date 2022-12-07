蔣萬安小內閣 議員陳永德獲徵詢擬接任民政局長

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國民黨台北市議員陳永德（右3）7日表示，已獲台北市長當選人蔣萬安（右4）徵詢接任台北市民政局長。（圖取自facebook.com/yungdechen）

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）國民黨台北市議員陳永德今天表示，已獲台北市長當選人蔣萬安徵詢接任台北市民政局長，他應該會答應。蔣萬安團隊指出，適當時機再說明。

陳永德今天接受媒體電話採訪時表示，他有向蔣萬安表示需要休息，但蔣萬安對他說民政局長的位子「台灣只有你一個人最適合」，他當時回應要考慮幾天。

陳永德說，還沒回覆蔣萬安，但應該會答應，他雖然擔任20多年市議員，但民政局長畢竟沒當過。

記者詢問，有沒有信心勝任。對此，陳永德笑而未答。

陳永德表示，蔣萬安心裡對於局處及小內閣應該都有一定的打算與徵詢，也會傾聽別人的推薦。

另外，傳出蔣萬安屬意東森記者羅旺哲擔任北市府發言人，主要考量羅旺哲的記者生涯豐富、熟悉政壇及媒體界運作，將是讓市政上手的助力。

對此，蔣萬安團隊指出，會等人選到位、適當時機再向市民報告及說明。（編輯：戴光育）1111207