更多編輯台推薦新聞：
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北2/300
首頁 / 政治

蔣萬安小內閣 議員陳永德獲徵詢擬接任民政局長

2022/12/7 17:45（12/7 18:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市議員陳永德（右3）7日表示，已獲台北市長當選人蔣萬安（右4）徵詢接任台北市民政局長。（圖取自facebook.com/yungdechen）
國民黨台北市議員陳永德（右3）7日表示，已獲台北市長當選人蔣萬安（右4）徵詢接任台北市民政局長。（圖取自facebook.com/yungdechen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）國民黨台北市議員陳永德今天表示，已獲台北市長當選人蔣萬安徵詢接任台北市民政局長，他應該會答應。蔣萬安團隊指出，適當時機再說明。

陳永德今天接受媒體電話採訪時表示，他有向蔣萬安表示需要休息，但蔣萬安對他說民政局長的位子「台灣只有你一個人最適合」，他當時回應要考慮幾天。

陳永德說，還沒回覆蔣萬安，但應該會答應，他雖然擔任20多年市議員，但民政局長畢竟沒當過。

記者詢問，有沒有信心勝任。對此，陳永德笑而未答。

陳永德表示，蔣萬安心裡對於局處及小內閣應該都有一定的打算與徵詢，也會傾聽別人的推薦。

另外，傳出蔣萬安屬意東森記者羅旺哲擔任北市府發言人，主要考量羅旺哲的記者生涯豐富、熟悉政壇及媒體界運作，將是讓市政上手的助力。

對此，蔣萬安團隊指出，會等人選到位、適當時機再向市民報告及說明。（編輯：戴光育）1111207

#蔣萬安
#陳永德
#羅旺哲
延伸閱讀
北市小內閣籌組進度 蔣萬安：下週對外介紹第一波人事
蔣萬安
王鴻薇接恐嚇電話 蔣萬安：更強勢鐵腕對抗黑道傳蔣萬安延攬李四川 侯友宜樂見：盼他繼續為國服務
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
選前散播周勝考不實判決訊息 前里長遭起訴