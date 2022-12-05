更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北2/300
首頁 / 社會

選前散播周勝考不實判決訊息 前里長遭起訴

2022/12/5 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北5日電）國民黨新北市議員周勝考涉遠雄集團大巨蛋弊案，板橋區梁姓前里長涉嫌在10月28日判決出爐前透過LINE散播周勝考會被判13年半等不實訊息，新北檢今天依選罷法起訴梁男。

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，10月28日一審判決出爐，遠雄創辦人趙藤雄涉貪污等罪判刑7年；新北市議員周勝考涉公司法判刑6月，得易科罰金，涉貪部分判刑10年。可上訴。

周勝考10月5日表示，有里長轉告，梁姓前里長曾在公眾場合指稱他涉及司法案件，還明確說明將遭判刑的刑度；他曾與梁男聯絡，對方說「跟法院很熟，有法官明確告知」；梁男除口頭散播外，甚至在Line以文字散播，他因此前往警局提告。

台灣新北地方檢察署調查，梁男明知周勝考已登記為議員候選人，且遠雄集團大巨蛋弊案仍在審理中，也無實際證據證明周勝考有賄選、綁樁等行為，但梁男竟在10月4日以LINE指稱「周勝考判幾年、據說是13年半」「他樁腳的錢，應該下去了」「幾位里長樁腳準備上法院」「如有當選1年就解職了」等訊息，並傳給多人。

檢方認為，這些訊息內容足以損害周勝考名譽，讓選民對周勝考有負面觀感，因此依涉犯公職人員選舉罷免法起訴梁男。

周勝考最後以1萬5049票、吊車尾當選新北市第4屆板橋區議員，順利連任。（編輯：方沛清）1111205

#周勝考
#趙藤雄
#新北市
周勝考
涉行賄護航開發等案 一審判趙藤雄7年周勝考10年 新北議員周勝考涉大巨蛋弊案 一審判10年將上訴
趙藤雄
大巨蛋案趙藤雄判7年 遠雄：依契約辦理無獲不當利益 大巨蛋弊案 法官延長趙藤雄限制出境8個月
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡總統林佳龍便當會檢討敗選 認真面對民意展現