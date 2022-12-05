選前散播周勝考不實判決訊息 前里長遭起訴

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（中央社記者高華謙新北5日電）國民黨新北市議員周勝考涉遠雄集團大巨蛋弊案，板橋區梁姓前里長涉嫌在10月28日判決出爐前透過LINE散播周勝考會被判13年半等不實訊息，新北檢今天依選罷法起訴梁男。

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，10月28日一審判決出爐，遠雄創辦人趙藤雄涉貪污等罪判刑7年；新北市議員周勝考涉公司法判刑6月，得易科罰金，涉貪部分判刑10年。可上訴。

周勝考10月5日表示，有里長轉告，梁姓前里長曾在公眾場合指稱他涉及司法案件，還明確說明將遭判刑的刑度；他曾與梁男聯絡，對方說「跟法院很熟，有法官明確告知」；梁男除口頭散播外，甚至在Line以文字散播，他因此前往警局提告。

台灣新北地方檢察署調查，梁男明知周勝考已登記為議員候選人，且遠雄集團大巨蛋弊案仍在審理中，也無實際證據證明周勝考有賄選、綁樁等行為，但梁男竟在10月4日以LINE指稱「周勝考判幾年、據說是13年半」「他樁腳的錢，應該下去了」「幾位里長樁腳準備上法院」「如有當選1年就解職了」等訊息，並傳給多人。

檢方認為，這些訊息內容足以損害周勝考名譽，讓選民對周勝考有負面觀感，因此依涉犯公職人員選舉罷免法起訴梁男。

周勝考最後以1萬5049票、吊車尾當選新北市第4屆板橋區議員，順利連任。（編輯：方沛清）1111205