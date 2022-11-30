獲徵召參選北市立委補選 吳怡農提3競選主軸

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（中央社記者葉素萍台北30日電）壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天被民進黨徵召參選台北市第3選區立委補選，吳怡農晚間指出，將以強化國家安全、提升競爭力、與世界接軌為主軸，提出具體政策與主張，並承諾只講政見、不談八卦，不掛看板、不插旗子。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選，民進黨今天決定徵召吳怡農。

吳怡農晚間透過臉書指出，2020年1月的立委選舉，他沒有成功。雖然先前對台灣社會沒有任何貢獻，卻獲得這麼多人支持，他非常感激；大家的鼓勵，不只成為他政治工作重要動力，也在心裡不斷告訴自己，「永遠不能辜負這麼多人的期待」。

吳怡農說，過去2年多，他盡全力從事民間國防工作，透過壯闊台灣聯盟舉辦上百場課程與講座；「後盾計畫」從台北到高雄訓練3000多位民眾，提升民間災害應變的能力。感謝一路走來並肩努力的NGO，更感謝大家持續做後盾。

他說，今天再度被徵召參選台北市立法委員，他感受到重大的責任，特別是現在，前幾天地方選舉，民進黨遭遇前所未有的挫敗。在這樣的時刻，每一位從政黨員在每一項工作中，不論成功或失敗，都必須向選民展現民進黨的傳統價值，也必須記得，前輩付出多少代價、犧牲自由，才有機會參與政治，發揮個人的抱負。

吳怡農說，過去這幾年，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化及社會各層面創新進步的渴望。

他指出，在未來的一個多月，會提出3個選舉的主軸和2項競選的承諾；他會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張，並希望帶動廣泛討論、凝聚共識、逐步落實。

吳怡農承諾，會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；他說，未來的所有選舉，都會遵守這個承諾。

此外，他也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插旗子。台灣社會在進步、選舉文化更要進步，他希望拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。他說，「正面」與「乾淨」選舉，是對選民頭家應有的尊重，會用最大的努力、最虔誠的心情，爭取大家支持。（編輯：林克倫）1111130