更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 政治
立委補選
新聞專題
立委補選7/13
首頁 / 政治

北市立委補選 民進黨徵召吳怡農

2022/11/30 17:26（11/30 22:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市第3選區立委將於明年1月補選，阮昭雄稍早在臉書發文表示，代理黨主席陳其邁已告知將徵召吳怡農（圖）參選。（中央社檔案照片）
北市第3選區立委將於明年1月補選，阮昭雄稍早在臉書發文表示，代理黨主席陳其邁已告知將徵召吳怡農（圖）參選。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、葉素萍台北30日電）民進黨今天召開中常會，推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，並處理台北市第3選區立委缺額補選。民進黨晚間表示，經過徵詢及各項客觀因素綜合評估後，決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。

台北市議員阮昭雄透過臉書（Facebook）指出，在中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，決定依上週中執會授權黨主席徵召人選之權，徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰，他也表示支持之意。

阮昭雄說，他對吳怡農有信心，若有需要的地方也會幫忙，在這個階段，民進黨中央黨部更需要團結，不可再讓支持者失望，更要全力以赴贏回人民的信任。

吳怡農表示，責任重大，他會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選，阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都有意爭取。中央選舉委員會日前宣布北市第3選區缺額補選時程，11月28日至12月2日登記，明年1月8日投票。（編輯：張銘坤）1111130

#立委補選
#民進黨
#吳怡農
延伸閱讀
民進黨敗選後首次中常會 擬推陳其邁代理黨主席北市立委補選 王鴻薇徐巧芯表態不參加蔣萬安許淑華立委席次需補選 周春米高虹安預計由陳靜敏陳琬惠遞補北市南投立委補選 國民黨徵召決定人選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市南投立委補選 國民黨徵召決定人選