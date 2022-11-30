北市立委補選 民進黨徵召吳怡農

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（中央社記者劉建邦、葉素萍台北30日電）民進黨今天召開中常會，推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，並處理台北市第3選區立委缺額補選。民進黨晚間表示，經過徵詢及各項客觀因素綜合評估後，決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。

台北市議員阮昭雄透過臉書（Facebook）指出，在中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，決定依上週中執會授權黨主席徵召人選之權，徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰，他也表示支持之意。

阮昭雄說，他對吳怡農有信心，若有需要的地方也會幫忙，在這個階段，民進黨中央黨部更需要團結，不可再讓支持者失望，更要全力以赴贏回人民的信任。

吳怡農表示，責任重大，他會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選，阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都有意爭取。中央選舉委員會日前宣布北市第3選區缺額補選時程，11月28日至12月2日登記，明年1月8日投票。（編輯：張銘坤）1111130