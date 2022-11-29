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民進黨敗選後首次中常會 擬推陳其邁代理黨主席

2022/11/29 20:39（11/29 20:57 更新）
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民進黨29日將召開敗選後首次中常會，會中可望推舉高雄市長陳其邁接代理黨主席。（中央社檔案照片）
民進黨29日將召開敗選後首次中常會，會中可望推舉高雄市長陳其邁接代理黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨明天將召開敗選後首次中常會，黨內人士今天表示，會中可望推舉高雄市長陳其邁接代理黨主席，代理主席產生後，將處理台北市第3選區立委缺額補選事宜，黨內多數支持徵召吳怡農。

民進黨明天中常會討論事項包括建請在新任黨主席選舉產生之前，推舉一人代行職務，以及提請同意成立「2022年大選檢討小組」。

黨內人士今天表示，蔡英文已請辭黨主席，明天不會出席中常會；中常委將在會中互推代理黨主席，預料將由陳其邁出任。

民進黨人士表示，陳其邁出任代理黨主席後，第一優先要務將處理台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，台北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額補選事宜。

民進黨人士說，派誰參加立委補選，由代理黨主席負責徵召；台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都有意爭取，不過，由於距離明年1月8日投票，時間緊迫，黨內多數認為吳怡農曾選過該選區立委，有基礎，出線機率高。

除了台北市第3選區立委補選問題外，黨內人士表示，黨主席選舉時程是否一併討論或決定，也是明天中常會焦點；黨主席選舉開放登記參選，桃園市長鄭文燦被認為是新任主席熱門人選。

黨內人士表示，2024總統選舉，副總統賴清德民調最高，新任黨主席人選必須尊重賴副總統意見；不過，一名親近賴副總統的立委表示，賴副總統尊重黨內機制、尊重總統蔡英文，對於誰參選黨主席，傾向以靜制動、靜觀其變，避免再陷派系爭議，無助於黨內團結。（編輯：謝佳珍）1111129

#民進黨中常會
#陳其邁
#鄭文燦
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