北市立委補選 王世堅、梁文傑挺吳怡農參選

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（中央社記者劉建邦台北29日電）國民黨立委蔣萬安當選台北市長，立委缺額補選引關注。民進黨台北市議員王世堅今天表示，力挺有空戰、陸戰基礎的吳怡農；同黨籍市議員梁文傑透過臉書發文，讓吳怡農去拚。

台北市長當選人蔣萬安在九合一選舉投票日前請辭立委，中央選舉委員會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，明年1月8日投票，今年11月28日至12月2日登記。

王世堅今天在台北市議會1樓接受聯訪時，被問及是否投入立委缺額補選表示，他在參選北市議員前就已說清楚，絕對不會參加立委補選，且全力支持吳怡農參選，因吳怡農上屆立委選舉才輸蔣萬安一些票，吳怡農落選後也在這此選區持續經營許久，且空戰、陸戰都駕輕就熟，已具備相當基礎。

媒體詢問，柯文哲擔任台北市長期間，王世堅因緊盯柯文哲施政被外界稱為「科（柯）學家」，針對如何監督新任市長蔣萬安？王世堅說，昨天看到蔣萬安被媒體堵訪時詞窮，似乎不太了解市政，擔任「講（蔣）師」的時候到了。

針對立委補選議題，梁文傑在臉書（Facebook）發文表示，很多人勸他參選北市（中山、北松山）立委補選，北市黨部也有詢問，但他認為落選是意外，不必因意外，就匆忙找機會，機會只給有準備的人，吳怡農已準備非常久，就讓吳怡農去拚。

九合一選舉落幕，蔣萬安立委席次需補選。民進黨方面，台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意爭取，這次選舉意外落馬的梁文傑也被認為是潛在人選，最後將由民進黨徵召。（編輯：張銘坤）1111129