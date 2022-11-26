九合一落幕 北市第3選區南投第2選區立委將補選

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（中央社記者王揚宇台北26日電）九合一選舉今天落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安及勝選南投縣長的許淑華立委席次需要補選，另有2位不分區立委周春米、高虹安當選縣市長，後續將遞補。

這次有12位立委投入縣市長、鄉鎮市長選舉，最終蔣萬安、民眾黨立委高虹安、國民黨立委許淑華及民進黨立委周春米成功「轉換跑道」。

不過，蔣萬安在選舉投票日前請辭立委，中選會已於18日宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，而民進黨中執會已於23日通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

關於這席立委補選，藍綠可能參戰名單，在民進黨部分，未尋求連任的民進黨台北市議員阮昭雄，已率先表態角逐，曾與蔣萬安角逐立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，也表達參選意願。

國民黨部分，成功連任市議員的王鴻薇、徐巧芯，以及這次未爭取連任的資深市議員王浩，都被外界點名是接棒的可能人選。

黨政人士分析，立委補選是一場短期決戰，也可能是敗部復活戰，各黨會用最快、最短的時間做出選舉決策；從人選挑選方向來看，勝選者的競選團隊幹部或是落選者接續打立委補選，是可以考量的方向，因為他們才剛選完，組織還在、動員最快。

由於許淑華選上南投縣長，這席立委補選，地方人士表示，國民黨可能推派的人選，原屬意由將卸任南投縣長林明溱的兒子林儒彬接棒，但民進黨恐推派競選南投縣長失利的蔡培慧出戰，而她是非常強勁的對手，不能輕視，更不能贏了縣長卻輸了立委補選，為保住這一席，不排除讓林明溱重披戰袍。

此外，民進黨不分區立委周春米宣布當選屏東縣長後，將辭去立委職務，而根據民進黨2020年不分區立委排名，預計遞補的是排名第17名前立委陳靜敏。

高虹安在選上新竹市長後，預計遞補的是排名第9名的台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠。（編輯：林興盟）1111126