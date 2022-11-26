更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情21/300
首頁 / 地方

澎湖議員選舉 19席中5名新人上榜

2022/11/26 21:49（11/26 22:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣議員選舉今晚揭曉，14位尋求連任的，有呂光宇與夏晨榮2人落選外，全數順利當選，其餘席次則由轉換跑的政壇老將奪下，新人有蘇育德、許國政與陳毓仁、魏睿宏、張仁和4人順利上車，以親藍營的無黨籍人士居多。

澎湖縣議員選舉，共計有19席議員，全縣1市5鄉共區分有6個選區，其中馬公市有11席、湖西鄉3席、白沙鄉2席、西嶼、望安和七美3鄉各1席，除白沙鄉同額競選外，其餘5鄉市都有競選，並以第一選區（馬公市）18人角逐11席，競爭最為激烈。

澎湖縣議員選舉，今晚開票結果，現任的國民黨籍劉陳昭玲、歐中慨、民進黨呂黃春金、蔡清續；無黨籍陳海山、張再興、藍凱元、蘇陳綉色、許育愷、宋昀芝、陳佩真和無黨團結聯盟胡松榮等12名老將都順利連任。

新人中，除國民黨前主委許國政、陳毓仁、民進黨蘇育德、無黨籍魏睿宏與張仁和5人當選外，由鄉長轉換道的吳政杰、許月里2人、都在激烈的選戰中出線。（編輯：黃世雅）1111126

#澎湖
#九合一
#議員選舉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林姿妙勝選感謝選民支持 江聰淵敗選說會重新站起