澎湖議員選舉 19席中5名新人上榜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣議員選舉今晚揭曉，14位尋求連任的，有呂光宇與夏晨榮2人落選外，全數順利當選，其餘席次則由轉換跑的政壇老將奪下，新人有蘇育德、許國政與陳毓仁、魏睿宏、張仁和4人順利上車，以親藍營的無黨籍人士居多。

澎湖縣議員選舉，共計有19席議員，全縣1市5鄉共區分有6個選區，其中馬公市有11席、湖西鄉3席、白沙鄉2席、西嶼、望安和七美3鄉各1席，除白沙鄉同額競選外，其餘5鄉市都有競選，並以第一選區（馬公市）18人角逐11席，競爭最為激烈。

澎湖縣議員選舉，今晚開票結果，現任的國民黨籍劉陳昭玲、歐中慨、民進黨呂黃春金、蔡清續；無黨籍陳海山、張再興、藍凱元、蘇陳綉色、許育愷、宋昀芝、陳佩真和無黨團結聯盟胡松榮等12名老將都順利連任。

新人中，除國民黨前主委許國政、陳毓仁、民進黨蘇育德、無黨籍魏睿宏與張仁和5人當選外，由鄉長轉換道的吳政杰、許月里2人、都在激烈的選戰中出線。（編輯：黃世雅）1111126