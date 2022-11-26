民進黨鄭朝方自行宣布當選 要讓竹北超進化

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民進黨竹北市長候選人鄭朝方（左）26日晚間自行宣布當選，發表感言時表示，感謝選民給新世代一個機會，未來4年要讓民眾看到不一樣的竹北市，讓「竹北超進化」。（鄭朝方競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）民進黨竹北市長候選人鄭朝方今天晚間自行宣布當選，感謝選民給新世代一個機會，未來的4年，要讓民眾看到不一樣的竹北市，讓「竹北超進化」。

鄭朝方晚間宣布當選，競選總部湧進不少支持者，並向鄭朝方喊「市長好、竹北超進化」，鄭朝方發表感言表示，感謝新竹縣關心他的民眾，感謝竹北市民給他機會，也給新世代一個機會。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

鄭朝方說，他會是最不一樣的市長，未來，他要把竹北市打造成為宜居、親子、有活力的城市，一定會努力做到。

鄭朝方表示，他很感謝大家到競選總部與他在一起，實在真的很感動，而他是永不放棄的男人，未來要把政見成為政績，讓竹北人感到驕傲，要讓「竹北超進化」。（編輯：陳仁華）1111126