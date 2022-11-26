民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題

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民進黨在九合一大選挫敗，外媒表示，比起中國威脅，選民更關切內政議題。圖為民進黨台北市長候選人陳時中的支持者難掩失望落淚。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

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（中央社台北26日綜合外電報導）九合一選舉今天投開票，外媒密切關注。日媒表示，總統蔡英文率領的民進黨在台北市與新北市大敗，對執政帶來無法避免的打擊。美聯社的報導則說，比起中國的威脅，選民更關切的是內政議題。

彭博報導，台灣將於2024年舉行總統大選，因此這次地方選舉是蔡英文在她的第二任，同時也是最後一任總統任期結束前，領導民進黨經歷的最後一次重大考驗。在野的國民黨則希望在地方選舉中取得斬獲，有助在2016年和2020年總統大選接連失利後捲土重來。

總部位於紐約的政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師Ava Shen表示，這次地方選舉將對一些政黨和人物產生「重大影響」。如果國民黨打出漂亮的一仗，北京方面會較為安心，卻可能迫使蔡英文辭去黨主席，也會在2024年大選前，削弱她緩和獨派立場的影響力。蔡英文已於今晚宣布辭去黨主席職務。

路透社報導說，國民黨在21縣市當中拿下13席，包括關鍵的台北市，民眾黨在原本由民進黨執政的新竹市勝選，民進黨則拿下5縣市，和上次2018年大選結果大致相近。報導說，在野黨的斬獲顯示民進黨打出的「恐中牌」沒有奏效。全台有22縣市，其中嘉義市的市長選舉因候選人黃紹聰過世，延至12月18日舉行。

日本「讀賣新聞」報導，民進黨在2018年地方選舉大敗，執政縣市從13個減少到6個，這次又失去直轄市當中的桃園市。在全台灣人口約7成居住的6個直轄市當中，國民黨拿下4個，較原本的3市增加，民進黨則維持在兩個直轄市執政。

讀賣新聞表示，蔡英文在選戰終盤訴求強力對抗訴求武力統一的中國，打出「抗中保台」，卻不敵台灣民眾對於防疫政策等內政問題的不滿。主導黨內候選人組合的蔡英文免不了被追究責任。

美聯社報導稱，蔡英文與國民黨黨主席朱立倫審慎挑選22個縣市長候選人，因為這次地方選舉的表現攸關未來兩年政局，以及他們在黨內的地位。儘管在這次選舉中，中國帶來的威脅陰影揮之不去，但顯然台灣選民更關切的是內政議題。

日本「每日新聞」報導，蔡英文若辭去黨主席職務，黨內人馬為了爭取2024年代表參選總統的競爭可能進一步激化。

至於國民黨在縣市長選舉大有斬獲，日媒分析認為，地方選舉與總統大選的關注點畢竟不同，相較於地方選舉關注候選人資歷與在地政策，選民在選總統時則會關注對中國政策等大方向，因此國民黨這次勝利，不見得能轉化為總統大選的優勢。（譯者：戴雅真/核稿：陳正杰）1111126