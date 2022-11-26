林錫耀：敗選原因好好檢討 不必把責任推給側翼

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）九合一選舉挫敗，民進黨秘書長林錫耀今天說，這次敗選就是民意的展現，民進黨完全尊重，必須好好檢討，把真正原因找出來；對於黨內有聲音認為敗選是因側翼當道，林錫耀說，「不必把責任往這個地方去推卸」。

民進黨九合一選舉挫敗，黨主席蔡英文晚間偕同黨秘書長林錫耀召開「2022地方公職人員選舉」選後記者會；蔡英文承擔責任，即刻起辭去黨主席一職。

九合一選舉不如預期，媒體詢問是否因為提名出問題。林錫耀回應說，這會列入檢討範圍，民進黨已成立30幾年，各種提名方式都有，這次雖然大部分以徵召方式決定，但這也是經過黨內民主程序，經過黨全代會、中執會決定徵召。

林錫耀指出，徵召過程若協調不成，幾乎都有做內部民調，最後由選對會9位選戰經驗很豐富的人共識決做決定；提名方式是否有問題，民進黨會做檢討，但也必須把整個過程，讓大家進一步深入了解。

媒體關切今天開票過程，蔡英文有無在黨中央一起看開票。對此，林錫耀僅說，開票是中選會，中選會網站任何人在任何地方都可以看得到，各媒體也會爭取最快速的開票結果；今晚從投開票完之後，他作為總統的幕僚長，是與蔡總統一直在一起。

至於黨內有人檢討敗選原因，認為是側翼當道。林錫耀認為，所謂側翼或網軍，都不是民進黨的主要成分與成員，他們是否凌駕民進黨，外界自有公評。

林錫耀說，民進黨所做所為都是依循黨內程序，由主責人決定，小事也許由秘書長負責，大事當然由總統兼任主席決策，應該由主席與他負這個責任；若說是其他所謂側翼，「我覺得，我們不必把責任往這個地方去推卸」。

林錫耀表示，選舉結果不如預期，外界可能會有各種毀譽，這樣的期中考，民意給了很大的論斷，但是否代表民進黨否定過去、或者代表未來不會檢討改進，這一部分就看未來如何作為。

媒體追問，敗選是否因為紅色滲透、資訊戰影響，以及傳遞給國際何種訊息。林錫耀說，這次敗選就是民意的展現，民進黨完全尊重，必須好好檢討，把真正原因找出來；在此之前，如果輕易論斷，未必是全貌，這部分黨經過檢討後，再對外界做回應。

林錫耀並表示，今年12月18日有嘉義市長的投票，明年1月8日有台北市立委補選、南投也有立委補選，所以連續3個月都有選舉，加上民進黨黨主席補選，不管是黨內選舉或公職選舉，都會接二連三來。

林錫耀說，民進黨有良好制度，他有信心此時刻大家應該都會依循黨內制度與程序，好好面對內外各種挑戰，民進黨會很有條理、很有步驟去處理所面對的這些問題。（編輯：林克倫、楊凱翔）1111126