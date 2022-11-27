九合一選戰挫敗 綠2024布局謀定而後動

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（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨在九合一選戰挫敗，黨內接班梯隊受挫，總統蔡英文選後請辭黨主席清理戰場；面對2024總統大選主戰場，未來的人事鋪排將牽動2024布局，黨內各方每一步都須如履薄冰，謀定而後動。

對民進黨來說，儘管輸了此次地方選舉，但眼前最大目標，是黨內能跟2018敗選後迅速在2020穩住陣腳一樣，進而在2024獲勝延續中央執政。

副總統賴清德進軍2024目標明確，9月由親賴人士成立智庫性質的「信賴台灣願景協會」，在此次九合一選戰，賴清德更是卯足全力輔選；黨內人士指出，民進黨遭逢挫敗，短期內勢必要考量黨內情勢，穩健前進。

至於人口數高達226萬人的桃園市，在市長鄭文燦執政8年後從綠地變藍天，失守灘頭堡後，鄭文燦進退之間格外受到關注。

競選新北市長落敗的前交通部長林佳龍，原鎖定台北市長選戰，最後落腳新北挑戰國民黨內最具聲望的現任市長侯友宜；雖是臨危受命，但得票不如預期，對未來挑戰大位形成關卡。

高雄市長陳其邁順利連任，外傳可望代理黨主席重擔，以因應接下來的嘉義市長選舉、立委補選和黨主席改選，屬此次地方選舉挫敗後，少數黨內行情看漲的接班世代。

九合一選舉結果出爐前，民進黨對於「4+1」席次已有心理準備，但黨內對選情這麼冷感到意外。黨中央在開票過程也持續對支持者喊話，「沒有時間難過，跌倒了再爬起來，抬起頭眼睛看向未來」。

面對敗選結果，民進黨黨內各派系對於選後情勢將先保持觀察態勢；多位黨內高層表示，先沉澱一、兩天後再說。

黨內人士分析，未來啟動黨主席改選後，各派系是否推人參選即可明朗化，下屆任期要處理2024總統與立委提名相關事宜，各派系勢必嚴陣以待、謀定而後動。（編輯：林克倫）1111127