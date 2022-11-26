國民黨囊括13縣市勝選 2024之路考驗仍嚴峻

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北26日電）九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利，讓支持者對2024年能否重返中央執政，增添不少信心；但未來如何撕掉親中標籤、在對美關係上如何突破，以及藍白之間的競合，仍備受挑戰。

縣市長選舉結果今天晚間揭曉，國民黨囊括13縣市，其中更一舉拿下台北、新北、桃園、台中等六都中的四都，此成績也讓支持者對2024年藍營能否重返中央執政，充滿許多想像。

國民黨雖在地方選舉獲得勝利，但黨內不免憂心，2018年後國民黨氣勢大好，但因總統黨內初選的紛擾，以及親中標籤無法撕去的困擾，最終仍是與重返中央執政失之交臂，2022年後的國民黨是否再次重蹈覆轍。

黨內人士分析，黨主席朱立倫上台後，將黨的路線定調為親美、友日、和陸，且一再強調對美關係的重要性，就是試圖要將黨的路線，從傾中移向親美，實際動作則包括重啟對美辦事處、赴美訪問等，這都可以看出朱立倫想幫國民黨撕去親中政黨的標籤，帶領國民黨走向民眾認同的路線。

除撕去親中標籤等外部挑戰，國民黨在這次地方選舉已遭遇到與民眾黨間的競合關係，一位藍營輔選要角直言，藍白合？還是藍白要戰？這在2024年前，必須定調；2022地方選舉，藍白高層從未針對是否合作、坐下來談，但若2024藍白仍不談，那綠營就有很大的機會從中得利，這對要重返執政的國民黨，絕對是很不利的狀況。

不願具名藍營立委認為，2024總統大選出現三腳督的態勢，已是可預期狀況，但民眾黨主席柯文哲已失去台北市執政權，資源大受影響，如何保持溫度與聲量至2024年，還需要觀察；也因此，若是要談合作，屆時誰該主動、要跟誰合作，目前不得而知。

國民黨在2022年後，黨內最關注的絕對是2024年總統人選，藍營地方人士表示，為避免2018年國民黨內為了總統人選紛擾不堪，造成內部的不團結，在重返執政是黨內唯一最大目標的前提下，黨內大咖、有意爭取者，應坐下來好好談，訂出完善的初選制度，選出最合適人選，畢竟支持者絕不想看到黨內互打的戲碼，再次發生。（編輯：林克倫）1111126