盧秀燕贏蔡其昌逾27萬票 台中市29區全拿

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台中市長選舉投票結果26日晚間揭曉，尋求連任的台中市長盧秀燕大贏對手蔡其昌超過27萬票。（中央社製圖）

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市長選舉投票結果今晚揭曉，尋求連任的台中市長盧秀燕大贏對手民進黨台中市長候選人蔡其昌超過27萬票，而全市29區，盧秀燕得票數全贏，蔡其昌連故鄉清水也失守。

台中市長選舉的選舉人數為227萬4107人，投票結果總投票數136萬4629票，投票率為60.01%，比起2018年的投票率67.46%下降。

在開票後，只見盧秀燕得票數一路領先，最後盧秀燕得票數79萬9107票，得票率59.35%；而蔡其昌得票數52萬4224票，得票率38.93%。

盧秀燕得票數最後領先蔡其昌逾27萬票，台中市29個行政區，盧秀燕各區得票全贏，其中蔡其昌只有在故鄉清水小輸167票，其餘28區甚至是被喻為綠營大本營的神岡，蔡其昌也失守。

盧秀燕勝選後表示，「台中市民贏了」，用選票守護這個城市，盧秀燕淚灑舞台感謝競選團隊，並承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福台中市。

蔡其昌則於晚上近7時由太太黃玉廷、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程及前立委陳柏惟陪同現身宣布敗選，他向支持者深深一鞠躬表示，人生不必怕跌倒，會更加倍檢討自己，找出跌倒原因。（編輯：謝雅竹）1111126