盧秀燕連任淚灑舞台謝團隊 承諾打造幸福台中市

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國民黨台中市長候選人盧秀燕26日晚間出面自行宣布當選，成功連任市長職務，在競選總部外聚集的支持者也開心拋出粉紅色彩帶，歡慶勝利。中央社記者趙麗妍攝 111年11月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國民黨台中市長候選人盧秀燕成功連任，她說「台中市民贏了」，用選票守護這個城市，盧秀燕淚灑舞台感謝競選團隊，並承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福台中市。

九合一大選今天登場，盧秀燕競選總部下午4時起，陸續有支持者到場觀看開票狀況，晚間7時盧秀燕競選總部自行宣布當選。盧秀燕也在晚間7時15分現身位於大里的競選總部，現場民眾歡呼簇擁盧秀燕上台。

「台中市民贏了」盧秀燕細數台中市民教會了她3件事，市民努力建構優質、正派、善良、幸福的城市，不容許任何人破壞城市風氣，選戰過程中，她努力堅持守護，所以市民也站出來投票，用行動守護城市的價值，向負面選舉說「NO」。

盧秀燕說，極少數人對於職場上的女性、女性從政人士，有些迷思、誤解，認為女性只會「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」，更以家中傳統形象形容女性在職場上的表現。她說，有智慧的台中人無論性別、族群，只要努力就有好表現並給予公平機會，「我連任不是我厲害，有智慧市民在性別平等、族群都能超越」。

盧秀燕指出，過去有人說台中是搖擺州，很少有人有機會連任，市民喜歡改變。但台中市民有開闊的心胸，只要願意為城市奉獻努力，市民會給機會，如果辜負了心意，市民也會公平判斷。

她承諾，連任後不會驕傲，會更加謙卑、認真、努力，繼續做一個好市長。未來4年，她會更加勤政愛民、守護台中，施政不分黨派、顏色、族群、性別、年齡等，公平施政，打造溫暖幸福的台中市。

盧秀燕哽咽感謝競選團隊在選戰過程的努力，有人生病、中暑，走到腳底筋膜炎，但沒人跟她討過一份人情，也因市府團隊優秀的施政，讓她成功連任，最後她更淚灑舞台。

盧秀燕也感謝對手蔡其昌、陳美妃，她表示，明天進行謝票，下週一銷假上班，繼續奉獻給她深愛的城市、市民家人。盧秀燕對台下支持者送出飛吻，台下支持者也拋出粉紅色彩帶，高呼「勝利」。（編輯：謝雅竹）1111126