高雄囝仔陳其邁一生懸命為故鄉 2年拚4年獲認可

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民進黨高雄市長候選人陳其邁（前中）26日晚間自行宣布當選，陳其邁登台向現場支持者揮手致謝，也強調「我一定會做滿4年，這個沒有疑問」。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）在高雄長大的陳其邁，常說高雄是自己一生懸命的故鄉，2020年補選上市長後，致力建設高雄，「2年拚4年」，獲得市民認可，也為自己奠定難以撼動的民意基礎，成功連任。

58歲的陳其邁，從小在高雄長大，棄醫從政後，經過5屆立委資歷，擔任總統府副秘書長、行政院副院長等職務，歷練豐富，是民進黨南台灣的政治菁英。

但回顧過去，陳其邁的高雄市長之路並不順遂，2005年擔任代理市長時，就希望自己能成為民選高雄市長，不料後來爆發高捷泰勞事件而下台，打亂政治規劃；2018年捲土重來，參選高雄市長，卻遭遇「韓流」，敗給國民黨對手韓國瑜。

敗選後，陳其邁第一時間向韓國瑜恭喜，此時的他不曾料到，自己還有挑戰高雄市長的機會；2020年，韓國瑜因參選總統，傷透市民的心，遭到罷免，市民有了重新選擇的機會，陳其邁也毅然辭去行政院副院長一職，再度回鄉參選。

這次參選，終於讓陳其邁圓夢，徹底回心轉意的市民，用逾7成得票率，選擇了陳其邁；重回市府的陳其邁，以「2年拚4年」的決心，大刀闊斧推動市政建設。

陳其邁一上任，就讓軌道建設「四箭齊發」，不僅恢復停擺的輕軌建設，也大幅推進高雄捷運黃線、岡山路竹延伸線、林園小港延伸線進度，並成功爭取台積電等大廠投資高雄，同時闢建社宅、運動中心等，多項施政讓市民很「有感」。

陳其邁曾多次公開表示，「高雄是一生懸命的故鄉」，他「二十年磨一劍」已經準備好了，如今這把劍終於發光發亮，獲得市民認可，成功連任，讓他能在高雄這片土地上，繼續揮灑自己的故事。

未來4年，陳其邁要持續累積政治實力，成為有力的高雄綠營共主，以面對各派系搶接班的明爭暗鬥，也要以更亮眼施政成績單，讓自己有機會更上層樓。（編輯：陳仁華）1111126