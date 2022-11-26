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2年拚4年陳其邁施政獲肯定 柯志恩難力挽狂瀾

2022/11/26 21:39（11/26 21:52 更新）
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民進黨高雄市長候選人陳其邁（前中）26日晚間出面自行宣布當選，在支持者熱情歡迎下登台致詞，他說，感謝市民再給他4年時間，他承諾4年後的高雄將成為宜居、科技、幸福、魅力的高雄。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
民進黨高雄市長候選人陳其邁（前中）26日晚間出面自行宣布當選，在支持者熱情歡迎下登台致詞，他說，感謝市民再給他4年時間，他承諾4年後的高雄將成為宜居、科技、幸福、魅力的高雄。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）2年前補選喊出「2年拚4年」，高雄市長陳其邁加速推動多項市政建設，「有感」施政擄獲市民的心連任成功，但可惜投票率低，得票數無法創新高；藍軍柯志恩雖主打女力崛起，也未能力挽狂瀾。

根據高雄市選委會統計，陳其邁得票數76萬6147票，遙遙領先國民黨對手柯志恩的52萬9607票，也堪稱這次綠營百里侯之爭表現最亮眼的縣市。陳其邁並於晚間約7時40分出面自行宣布當選。

不過今年高雄市長選舉，綠營曾喊出高標「百萬票」當選目標，或至少突破2018年國民黨韓國瑜當選的89萬2545票，無奈今年選情太冷，選舉投票率僅約58%，是自2010年高雄市長選舉以來最低，2項目標均無法達成。

回顧2018年高雄市長一役，陳其邁盼接續前市長陳菊奠定的建設基礎，原本選情看好，不料最後敗給國民黨對手韓國瑜突如其來的「韓流」89萬多票，大輸15萬票吞下敗仗。

但陳其邁市長之路並未完結，韓國瑜上任不久宣布參選總統，揹上「落跑市長」罵名，2020年遭罷免成功，且罷免同意票高達93萬多票，讓國民黨陷入困境。

身為高雄子弟的陳其邁卸下行政院副院長返鄉參選，最後陳其邁以67萬1804票當選，得票率逾7成，大勝國民黨對手李眉蓁24萬8478票。陳其邁喊出「2年拚4年」，加速推動軌道、社宅、運動中心等建設，並成功爭取台積電等大廠進駐，政績有目共睹。

國民黨候選人柯志恩6月底才被國民黨中常會提名參選高雄市長，距選舉僅剩約5個月，儘管柯志恩形象清新，也勤跑市場、廟口宣講拜票，無論是國民黨女性縣市長參選人強調「女力崛起」，甚至萬人大造勢活動，最終卻仍難力挽狂瀾。

最終陳其邁以穩健的市政表現，贏得市民肯定，成功連任，誓言再拚4年，讓高雄更加進步。而柯志恩選前曾在造勢活動上說，雖然比較晚回高雄，但「回來時間絕對不會短」，未來是否留在高雄蓄勢待發再出發，也引人關注。

連任成功的陳其邁，雖無法打破陳菊2014年拿下99萬多票紀錄，但仍以高得票率站穩執政腳步，成為綠營南台灣明日之星。（編輯：謝雅竹）1111126

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左2）26日晚間發表談話時自行宣布敗選，但承諾將續留高雄，期許下半輩子為高雄付出所有心力，「明年、4年後一定還有我的角色」。中央社記者曾以寧攝 111年11月26日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左2）26日晚間發表談話時自行宣布敗選，但承諾將續留高雄，期許下半輩子為高雄付出所有心力，「明年、4年後一定還有我的角色」。中央社記者曾以寧攝 111年11月26日
民進黨籍高雄市長候選人陳其邁26日晚間自行宣布當選，順利連任高雄市長，許多支持者聚集競選總部外，拉起布條開心祝賀。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
民進黨籍高雄市長候選人陳其邁26日晚間自行宣布當選，順利連任高雄市長，許多支持者聚集競選總部外，拉起布條開心祝賀。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
從小在高雄長大的陳其邁（前中）常說高雄是自己一生懸命的故鄉，2020年補選上市長後，致力建設高雄，「2年拚4年」，獲得市民認可，成功連任。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月26日
從小在高雄長大的陳其邁（前中）常說高雄是自己一生懸命的故鄉，2020年補選上市長後，致力建設高雄，「2年拚4年」，獲得市民認可，成功連任。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月26日
#陳其邁
#柯志恩
#國民黨
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