高雄市長選舉 國民黨柯志恩自行宣布敗選
2022/11/26 19:10（11/26 19:44 更新）
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩（左）26日晚間自行宣布敗選。圖為柯志恩上午前往新興區七賢國小投開票所完成投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
（中央社高雄市26日電）中國國民黨籍高雄市長候選人柯志恩今晚自行宣布敗選，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。（編輯：謝雅竹）1111126
九合一選舉開票作業26日晚間持續進行，國民黨籍高雄市長候選人柯志恩自行宣布敗選，支持群眾在競選總部外神情嚴肅。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
九合一選舉26日投開票，國民黨籍高雄市長候選人柯志恩晚間自行宣布敗選，競選總部外支持者神情難掩失望。中央社記者董俊志攝 111年11月26日
影片來源：中央社
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