九合一大選民眾排隊投票 18歲公民權修憲複決成焦點【圖輯】

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九合一選舉26日上午8時至下午4時投票，民眾進入投票所前，選務人員會量測體溫，並使用酒精消毒雙手。中央社記者張新偉攝 111年11月26日

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澎湖26日風和日麗，上午投票所出現排隊人潮，各地投票所秩序大致良好。中央社 111年11月26日

鴻海集團創辦人郭台銘26日上午前往投開票所投票，不到10分鐘即完成投票。中央社記者吳家豪攝 111年11月26日

國民黨高雄巿長候選人柯志恩上午前往新興區七賢國小投開票所投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

民進黨高雄市長候選人陳其邁（圖）一早就前往前往戶籍地投票所左營區新莊國小完成投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

國民黨台南市長候選人謝龍介（前）上午前往新市區的投開票所完成投票。中央社記者楊思瑞攝 111年11月26日

民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，心情不緊張，選戰至今每天都睡得很好，沙啞的聲音等選後再修復。中央社記者趙麗妍攝 111年11月26日

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（右）一早前往投票所完成投票。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）26日前往香山區南港市民活動中心投票所，排隊領票後完成投票。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月26日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）一早前往投票所完成投票。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）至蘆竹國小投票，呼籲市民也踴躍出來投票。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月26日

國民黨桃園市長候選人張善政（左）26日上午前往戶籍地龍潭區渴望會館投票所完成投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日

尋求連任的新北市長侯友宜（前）前往板橋國小完成圈選、投票等流程。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日

民進黨新北市長候選人林佳龍（左）26日上午偕妻子廖婉如前往投票所，圖為林佳龍投下手中的選票。中央社記者王鴻國攝 111年11月26日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊26日前往投票所投票。（圖取自facebook.com/taipei33）

民進黨台北市長候選人陳時中（後右）穿著灰色POLO衫、黑色長褲前往投票所，投下手中的選票。中央社記者陳昱婷攝 111年11月26日

國民黨台北市長候選人蔣萬安26日上午前往投票所投票。（蔣萬安競選辦公室提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月26日

副總統賴清德（前）26日上午回到台南，在安平國中投下神聖的一票，賴副總統也呼籲大家一定要出來投票。中央社記者張榮祥台南攝 111年11月26日

民眾前往新北市板橋大眾廟投票所，將選票投給支持的候選人。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日

九合一選舉與18歲公民權修憲複決公投26日登場，儘管新竹一早下起陣雨，仍有不少民眾前往投票所投票。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

九合一大選併首次修憲複決投開票，全台投票所設立防疫專用通道與遮屏，供給發燒的投票民眾使用。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

九合一選舉投票，一早高雄市的投票所外就有不少民眾排隊等候。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

（中央社網站26日電）九合一大選併首次修憲複決今天投開票，多個投票所一早就出現排隊人龍，今年特別設立「防疫專用圈票處」，提供給發燒但無確診者投票，民眾入場前須噴酒精、量體溫。1111126

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