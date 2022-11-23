18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

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「18歲公民權」修憲公民複決11月26日與九合一選舉同時投票。圖為3月25日高中生到立法院外針對修憲案表達訴求。（中央社檔案照片）

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（中央社網站23日電）史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」26日與九合一選舉同時投票。這項複決案通過門檻極高，至少要有961萬9697同意票才能通過。修憲條文內容、投票須知、通過或不通過的影響為何？中央社帶您一次看懂。

18歲公民權修憲複決投什麼？

憲法修正案公民複決第1案公投票以白色印製。（中選會提供）

這是史上第一個修憲複決案，所以編號是1號。修憲重點是下修選舉年齡門檻，讓18歲以上的國民有選舉、罷免、創制、複決、公民投票、參選公職人員等權利。

複決主文如下：

中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：

第1條之1

中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。 憲法第130條 憲法第130條 現行憲法第130條規定：中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。 看更多 關閉 之規定，停止適用。

為何要提18歲公民權修憲？

行政院的意見書列舉以下理由：

1.青年提早於18歲參與公共事務，有助強化民主思辨能力，落實世代正義。

因應人口結構改變及少子女化趨勢，青年世代須承擔更多義務與責任，提早於18歲賦予公民權，能提高青年對公共議題與事務的關心，養成其對政治參與之責任感，強化民主思辨能力，促進世代間對話，對於落實世代正義具有正面積極意義。

2.賦予18歲青年公民權，擴大國民政治參與，與國際潮流趨勢一致。

目前民主國家如英國、美國、加拿大、德國，選舉權行使年齡均為18歲，鄰近日本、韓國，也於近年相繼調降選舉權行使年齡，選舉權行使年齡定為18歲，為民主國家普遍採行，與國際潮流趨勢一致。

3.統一法律規範，完善18歲青年權利與義務。

公民投票法107年修正時，已將公民投票權的年齡下修為18歲；民法110年修正公布也將成年年齡下修為18歲，與應負刑事責任、行政罰責任的完全責任、兵役法起役年齡均同。國內法制以18歲作為國人權利義務行使年齡的規範基準，已成為社會各界多數共識。

憲法修正案流程為何？

憲法增修條文規定，修憲須經立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，才算通過。

（中央社製圖）

通過門檻要幾票？

根據中選會公告，這次18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票要超過選舉人總額的半數才算通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。

這個門檻相當高，2020年蔡英文總統連任時的得票數是817萬231票，也就是說，修憲複決案要比蔡英文得票再多145萬才能通過。

何時投票？

111年11月26日（星期六）上午8時起至下午4時。

誰可以投票？

年滿20歲的中華民國國民，且未受監護宣告者。

投票攜帶物品及流程是什麼？

投票權人須攜帶身分證、印章及投票通知單，領得公投票後，在圈選欄圈選「同意」或「不同」，並將公投票摺疊投入票匭。

通過或不通過影響為何？

公民複決通過後，選舉、罷免、憲法修正案、領土變更案公民複決投票權行使年齡將由20歲下修為18歲。

若本案不通過，選舉、罷免、憲法修正案、領土變更案公民複決投票權行使年齡仍維持為20歲，其他公民投票投票權行使年齡為18歲。

哪些國家實施18歲公民權？

根據CIA The World Fact book資料，全球約有180個國家18歲以上國民擁有投票權，例如日本、韓國、泰國、馬來西亞，以及美國、歐盟、紐西蘭和澳洲等。

現今僅有台灣、諾魯、阿曼、科威特、喀麥隆等少數國家把投票年齡訂在20歲以上，新加坡、索羅門群島則是21歲以上。（編輯：劉千綾）1111123