總統號召全台記帳士 為18歲公民權複決挺身而出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北23日電）九合一選舉與18歲公民權修憲複決26日投票，總統蔡英文今天出席記帳士公會全聯會會員代表大會致詞時表示，通過18歲公民權複決是朝野各政黨都支持，也是台灣民主重要一步，請多多支持並幫忙宣傳，一起為台灣民主挺身而出。

總統下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第4屆第4次會員代表大會」致詞時表示，謝謝大家經常對稅制、稅政提出改革建言，協助推動各項工作，因為大家的支持，政府的稅務工作才能不斷進步。

蔡總統說，這幾年稅收情況不錯，國家很多建設、很多產業發展，以及社會福利照顧，政府有足夠餘裕來做更多的事情，這與記帳士的努力非常相關，她要謝謝大家。

她表示，經濟結構快速改變，納稅事務愈來愈專業、複雜化，因為記帳士的專業服務，企業才能更有效的經營管理，因為有記帳士的幫忙，企業也不會因不清楚稅法而受罰，可以保障自身權益。

蔡總統說，根據統計，今年度委託記帳士服務的扣繳單位超過26萬家，記帳士不但是稅務申報的重要服務者，也是納稅義務人與稅務機關之間非常重要的溝通橋梁。

總統也說，在政府防制洗錢與打擊資恐政策上，記帳士有很大的貢獻，例如全聯會與各地公會持續辦理教育訓練、透過在網路建置防制洗錢專區等方式，提供會員最新的資訊；在個人隱私權的保護上，全聯會也積極提供專業建議、舉辦相關教育訓練，感謝記帳士們的付出。

蔡總統表示，期待與記帳士們共同努力，一起為台灣的經濟與稅務環境締造更多亮眼成果；記帳士們的付出都是希望國家社會更進步。（編輯：謝佳珍）1111123