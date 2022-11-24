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傳私立中學投票日排課 潘文忠：有法律責任

2022/11/24 10:01（11/24 10:13 更新）
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教育部長潘文忠24日表示，各級學校不該在選舉日排課，影響投票權將有法律責任。圖為選舉委員會示範投票。（中央社檔案照片）
教育部長潘文忠24日表示，各級學校不該在選舉日排課，影響投票權將有法律責任。圖為選舉委員會示範投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北24日電）傳有私立中學於26日投票日安排課程，影響教職員投票權；教育部長潘文忠今天表示，影響投票權有法律責任，會盡快周知各級學校提醒，不該在選舉日排課。

全國私校工會理事長尤榮輝說，私中週六排輔導課，違規已是常態，更有教師反映學校於投票日仍排課，影響教職員和學生投票權。

潘文忠上午列席立法院教育及文化委員會前，接受媒體聯訪表示，以讓人民能行使投票權為重。國定假日排輔導課本來就牴觸教育部規範，如果投票日還排課，更影響投票權，會有法律責任。

他說，維護公民權是最基本的事，學校應以這樣的態度支持。

另外，媒體問及部分縣市對支援選務教職人員，沒給予2天補休假？潘文忠表示，中央選舉委員會有統一規範，如果部分縣市沒依循，教育部會去瞭解。（編輯：李明宗）1111124

#潘文忠
#教育部
#尤榮輝
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