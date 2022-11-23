九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

如果你想緊盯台北市長、新竹市長或你家選區議員等特定開票進度，中央社即時開票頁讓你預先組建個人專屬關注清單，開票後即可追蹤選舉開票結果。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2022年九合一地方選舉11月26日登場，中央社當天下午4時起串接中央選舉委員會數據即時開票，不搶快、不灌票、沒有紛亂的廣告干擾，給你最準確、迅速、乾淨清新的介面，以及深入淺出解讀政治版圖變化的資訊圖表。如果你想緊盯台北市長、新竹市長或你家選區議員等特定開票進度，可以在這裡預先組建個人專屬關注清單，不必在不同網頁來回翻查，也不必苦等電視台輪播。

九合一選舉範圍大、項目多，你一定有自己格外關心的特定選區，不管是每天攻占媒體版面的新竹市長、桃園市長選舉，三腳督戰況激烈的台北市長選舉，還是戰鬥指數超高的話題議員、你家選區議員選戰，或是通過門檻超級高的18歲公民權修憲複決，中央社開票頁面讓你自己釘選想看的即時開票項目。

製作你專屬的關注清單（點這裡）

Step1：依你所在的城市或你關心的選舉，選擇縣市與行政區

Step2：點選右側「關注＋」將你感興趣的選舉加入關注清單

這裡會顯示此區選民將參與哪些縣市長、議員選舉，以及各選舉候選人名單。點選右側「關注＋」後，網頁會提示你已將此選舉加入關注清單。

點選黑底提示框文字（「看我的關注清單」），或繼續下滑網頁，就可以看到你選定的個人化關注清單。懶得逐一勾選？不知從哪裡看起？沒關係，可以一鍵關注全國所有縣市長選舉，也可以看看中央社推薦的熱門看點選舉，開票進度不漏接！

這份自選清單是存在你的瀏覽器儲存空間（中央社APP Android用戶則以網頁cookie記錄），不必登入也不需要任何個資，只要你在同一裝置、同一瀏覽器開啟網頁，都可以看到你的專屬開票介面。不要忘記將開票頁加入瀏覽器書籤，中央社將於11月26日下午4時投票截止後立即開票。

電腦版Chrome瀏覽器點右上角星號；手機版iOS長按書籤按鈕，選擇「加入書籤」，即可收藏你的關注清單。

如果你沒有關注特定選區，或只想輕輕鬆鬆、安安靜靜看開票，中央社也會在YouTube直播縣市長、縣市議員及修憲複決公投開票情形。

開票結果出爐後，中央社會更新選舉結果圖卡，究竟這次投票率是高是低？政黨版圖如何改變？當選人得票率有沒有創紀錄？勝選者在哪些行政區奠定勝基？主要政黨這次得票率是增是減？中央社將以數十張資訊視覺化圖表帶你了解。

若你還沒想好議員票怎麼投，中央社彙整六都議會官方資料，分析各選區議員的提案情況；本屆女性縣市長參選人創30年新高，女力對決亦為本次選舉亮點，中央社製作互動專題，帶你回顧過去30年223位女性選將的生涯軌跡。（編輯：簡毅慧）1111123