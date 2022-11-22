九合一大選投票所設防疫專用通道 供非確診發燒者使用

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九合一大選26日舉行，當天投票所設立防疫專用通道與遮屏，給發燒民眾使用。圖為去年12月4大公投，民眾戴口罩依序進入台北市金甌女中投票所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）九合一大選26日舉行，指揮中心今天表示，當天投票所設立防疫專用通道與遮屏，給發燒民眾使用，並非提供COVID-19確診者，提醒確診者依法須於指定處所隔離，禁止外出。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中重申，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者指定處所隔離已執行近3年，確診者不能出門吃飯、購物、逛街、散步、旅遊等，並非今天才特別規定，故意讓確診者不能外出投票，「是因為你確診，所以不能外出」。

至於大考中心設置特別考場，為何中選會不特設確診者投票所，王必勝說明，大考人數約9萬8000多人，但投票人數多達1930萬人，以大考當天確診者約1700例推估，投票日確診者可能達5萬至7萬人；全國確診專用考場僅20處，大選則有1萬7640個投票所須設置，規模差別大，無法比照處理。

另外，外界呼籲比照日韓等國確診者投票配套，王必勝說，韓國算是失敗經驗，當時出現混合投票，甚至有確診者暈倒、確診者交通等問題，造成選務之亂，導致韓國國家選委會今年3月公開向大眾致歉，承認準備不周，國家選委會委員長更因此請辭。

前疾管局副局長施文儀呼籲，近日確診黑數可能增加，沒打滿3劑疫苗、最近一劑疫苗不是次世代疫苗、3個月沒確診過等3種人建議別投票。對此，王必勝認為，以今天新增本土個案數1萬8150例分析，通報數並未驟降，顯示民眾守法觀念很好，不會為了出門投票而不通報。

王必勝表示，即使是脆弱族群，也可以去投票，投開票所設有妥善防護措施，包含設立防疫專用通道與遮屏，給非確診的發燒民眾使用，提醒投票民眾戴好口罩、工作人員落實清消，大家都能安心投票。（編輯：管中維）1111122