11/22本土增1萬8150例 38人死亡、中重症66例[影]

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22日新增1萬8150例COVID-19本土病例，確診個案增中重症66例，其中38人死亡。圖為民眾到台北市北投市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）COVID-19本土病例今天新增個案較昨天多6000餘例，但較上週二（15日）下降約1.9%；新增較年輕死亡個案中，一名20多歲男性有慢性病，已打4劑疫苗，確診7天不治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增1萬8150例本土個案，較上週二降幅約為1.9%；另外，境外移入增29例。

確診個案新增中重症66例（中症34例、重症32例），其中38人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中37人有癌症等重大疾病或慢性病史，17人未打滿3劑疫苗、13人沒有接種任何疫苗，22人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡個案為2名男性，其中20多歲男性，因先天疾病為機構住民，已接種4劑，在10月29日出現呼吸道症狀，快篩陽確診，就醫並住院，診斷肺炎，住院期間合併呼吸衰竭，11月4日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

另外一名較年輕死亡個案則是30多歲男性，沒有接種疫苗，有腦損傷等慢性疾病，長期家中臥床，11月18日被家人發現家中昏迷，緊急送醫時已無心跳呼吸，在急診進行PCR檢驗，結果為陽性確診，當天急救無效過世，死因為COVID-19合併腦損傷。

至於新增的兒童肺炎重症個案，是一名3歲男童，本身有慢性神經系統疾病，未曾接種疫苗，11月11日出現發燒、抽搐、嘔吐、痰多等症狀，14日至急診，經檢查有支氣管肺炎且COVID-19確診。

羅一鈞說明，這名3歲男童收住加護病房進行隔離治療，並使用瑞德西韋及非侵襲性正壓呼吸器等幫助呼吸，呼吸窘迫情形經治療好轉，目前仍在加護病房治療中，病況穩定。

國內12歲以下兒童重症累計共270例，33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、177例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。（編輯：管中維）1111122

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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