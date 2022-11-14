疫情連5週下降 12月起入境人次增至每週20萬

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北14日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連續5週走勢向下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天公布，調整入境總量上限從單週15萬人增加到20萬人，12月1日起上路。

王必勝在今天下午疫情記者會中宣布，衡酌各國及台灣邊境已穩健開放，歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此調升每週入境人數總量，以利民眾安排連假行程。

台灣在10月13日開國門迎觀光客，調升入境總量為單週15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫「0+7」等措施。據指揮中心統計，截至11月13日，入、出境人數均明顯成長，本週入境9萬2055人次，較前一週增加12％，出境人數為7萬8801人次，較前一週增加13％。

12月起入境人數再調高，王必勝呼籲，旅客入境時須配合於國際機場港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間檢測；入境前14天有疑似症狀者，應主動於入境時通報疾病管制署機場或港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。

王必勝強調，隨著邊境開放、入境人數增加，指揮中心將持續密切監測病毒變異株檢出情形及後續疫情趨勢，滾動調整相關防疫策略及配套措施，請民眾落實相關防疫規範，共同維護國內社區安全，邁向正常生活。（編輯：陳清芳）1111114