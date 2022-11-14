指揮中心研判BA.5疫情結束 最快選前公布鬆綁口罩令

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北14日電）COVID-19本土疫情降溫，是今年4月底以來單週最低，指揮中心指揮官王必勝今天研判，Omicron BA.5病毒變異株疫情已結束，預估未來2週仍走低，最快下週公布鬆綁口罩令。

近期每天新增個案數常低於2萬例，單週COVID-19個案數降到14萬例，王必勝今天下午疫情記者會中表示，單週確診數已經降到低點，醫療量能足夠，其餘呼吸道傳染病疫情穩定，看起來確實達到口罩規定鬆綁條件。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情已連續5週走低，王必勝日前點出戴口罩規定鬆綁的3大要件，分別為單週新增病例數低於這波疫情上升起點的15萬例、單日新增個案2萬例以下，以及觀察冬季流行病狀況。

現在民眾很快能在公眾場合脫下口罩，但王必勝強調，口罩是很有效預防傳染的工具，日本及韓國在鬆綁口罩令之後，疫情確實都有出現上升趨勢，需要再觀察一下才能做決定，但不排除下週宣布口罩令放寬可能性。

距離九合一大選投票不到2週，選舉外界解讀會在大選前鬆綁戴口罩的規定，對此，王必勝強調，這跟選舉沒有關聯，選舉是選舉，防疫是全民健康，不可與選舉連結。（編輯：陳清芳）1111114