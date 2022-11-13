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指揮中心：若無輕症居家照護 染疫死亡恐更嚴重

2022/11/13 18:35（11/13 19:51 更新）
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台灣4月實施輕症確診居家照護，遭專家認為形同虛設，指揮中心強調，若無居家照護，這一波疫情死亡恐更嚴重。圖為新北市三重區一間藥局準備送藥給居家照護的確診者。（中央社檔案照片）
台灣4月實施輕症確診居家照護，遭專家認為形同虛設，指揮中心強調，若無居家照護，這一波疫情死亡恐更嚴重。圖為新北市三重區一間藥局準備送藥給居家照護的確診者。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）台灣今年4月實施輕症確診居家照護，卻遭專家認為形同虛設，指揮中心強調，若無居家照護，這一波疫情死亡恐更嚴重；醫師公會全聯會也發布聲明，居家照護是台灣防疫成功關鍵。

中央流行疫情指揮中心今年4月下旬同意地方政府視轄區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，依民眾症狀嚴重度及重症風險條件等分流收治，安排中重症確診者收治醫院、重症高風險或生活無法自理確診者入住加強版集中檢疫場所，輕症或無症狀確診者進行居家隔離。

指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪時表示，居家照護協助輕症確診者不須出門即可掛號接受相關診療服務，減輕醫療體系負擔及降低社區傳播風險，讓台灣疫情與其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比較低，據「經濟學人」資料，台灣致死率第6低、累積確診死亡率及超額死亡皆為第4低。

莊人祥強調，居家照護服務措施，包括遠距視訊診療、居家送藥、由指派醫療機構提供個案管理服務，及重症風險者即時給予抗病毒藥物等，提升居家照護確診者就醫可近性，由醫療機構主動聯繫關懷確診者提供相關諮詢，「如果沒有這些服務的話，這一波疫情死亡會更嚴重」。

中華民國醫師公會全國聯合會的聲明稿中則提到，在居家照護政策推動前，染疫者的住院率超過3%，推動後染疫者住院率下降至1%。減少染疫者7成以上的住院機會，間接使醫院得保存醫療量能，紓解民眾湧入醫院，降低癱瘓醫療量能的風險，照顧急重症病患以挽救更多生命。

醫師公會全聯會表示，執行居家照護期間，醫護人員提供即時諮詢與必須藥物，解除民眾疑慮，持續追蹤病患病情發展，必要時協助轉介。因醫師願意深入關懷每個家庭，讓染疫民眾得以於熟悉的居家環境，獲得最妥善醫療照護，避免集中式隔離管理，彰顯台灣防疫堅守的人權價值與共識。（編輯：陳政偉）1111113

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