11/12本土1萬9172例 增139中重症、60死

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）COVID-19疫情持續降溫，今天新增1.9萬本土病例，與上週同天相比降幅約24.9%，新增中重症139例中，60人死亡。此外，也新增1例兒童重症MIS-C，住院約1週後病況好轉已經出院。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天新增1萬9172例本土病例，與上週同天相比降幅約24.9%，確診個案新增中重症139例（中症92例、重症47例），其中60人死亡，另外，境外移入新增52例。

根據指揮中心統計，今年1月至11月11日，本土輕症、無症狀個案累計790萬9744例、占99.55%，中症累計2萬363例、占0.26%，重症累計1萬4481例、占0.19%，其中死亡累計1萬2646人。

60例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，沒有特殊死亡個案，但新增1例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例為9歲男童，已接種1劑疫苗、沒有慢性病史。

個案在10月6日因發燒等症狀確診，症狀改善後自11月1日起出現持續發燒、全身皮疹、草莓舌等症狀，11月2日住院，因疑似MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，於11月7日出院。

國內12歲以下兒童重症累計共262例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、172例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

接種疫苗是預防重症和死亡關鍵，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2782人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率44.3%、第2劑17.8%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了2萬3120人次。

昨天COVID-19疫苗接種3萬1438人次，截至目前為止累計接種6380萬8429人次；接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 74%，第2次追加劑接種率16.4%（65歲以上接種率 42.4%）。（編輯：張芷瑄）1111112

（指揮中心提供）

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