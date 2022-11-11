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免費快篩21日前送至國小 中低收入戶領取依地方政府安排

2022/11/11 15:00（11/11 15:41 更新）
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免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶。（中央社檔案照片）
免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北11日電）中央流行疫情指揮中心日前宣布，免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶。指揮中心指揮官王必勝今天說，21日前配送至各國小，月底前發放給地方政府。

指揮中心日前公布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，除現行65歲以上長者及6歲以下幼兒免費發放以外，指揮中心將增加中低收入戶及擴大至小學生，以1個人免費發放5劑為規劃方向，避免快篩過剩。

王必勝今天在指揮中心記者會說，低收入戶、中低收入戶及6至12歲110學年度國小學生，可領免費快篩試劑，每人5劑，21日前就會配送至各學校，由學校發給學生。

王必勝說，低收入戶及中低收入戶會依造冊數量，月底前寄至各縣市社會局或公所，由縣市政府協助發送，領取時間依地方政府安排。

指揮中心日前統計，免費快篩試劑發放對象受惠人數，增加的小學生共122萬人、中低收入戶則有60多萬人。（編輯：管中維）1111111

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