擴大免費快篩逾180萬人受惠 11日公布領取日期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情指揮中心將擴大增加小學生及中低收入戶免費快篩發送，受惠人數將逾180萬人，符合資格對象實際領取日期於11日公布。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）疫情指揮中心將擴大增加小學生及中低收入戶免費快篩發送，受惠人數將逾180萬人，新制11月上路，指揮官王必勝今天表示，符合資格對象實際領取日期於11日公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，除現行65歲以上長者及6歲以下幼兒免費發放以外，中央流行疫情指揮中心將增加中低收入戶及擴大至小學生，以1個月免費發放5劑為規劃方向，避免快篩過剩。

針對新增免費快篩發放對象受惠人數，增加的小學生共122萬人、中低收入戶則有60多萬人，王必勝在下午疫情記者會表示，不會透過實名制發放，將配送至各地，由地方政府協助發送，盤點物流運送人力籌備後，實際發送日期將於本週五公布。

隨著疫情加速趨緩，國內口罩政策可分階段鬆綁，第1階段不排除朝戶外不強制配戴作為研議方向，王必勝說，無法確保社交距離的戶外，如演唱會、大型賽事、選舉造勢活動，將會另訂規定，最快11月上路；第2階段口罩鬆綁將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向。

王必勝表示，第2階段口罩鬆綁上路時程無法預期，但考量，冬季是呼吸道傳染病流行期，維持室內場所戴口罩確實較妥當；至於第3階段放寬，參考許多國家口罩措施都不是強制，改採建議，台灣第3階段可能走向所有場所全面改採建議配戴，不再強制性。（編輯：陳政偉）1111109