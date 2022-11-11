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11/11本土2萬269例 增62死、137例中重症[影]

2022/11/11 14:06（11/11 14:45 更新）
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中央流行疫情指揮中心宣布，11日國內新增2萬269例COVID-19本土病例。圖為高雄鹽埕區有民眾添長袖衣物保暖。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心宣布，11日國內新增2萬269例COVID-19本土病例。圖為高雄鹽埕區有民眾添長袖衣物保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北11日電）COVID-19疫情持續降溫，國內今天新增2萬269例本土病例，與上週同天相比降幅約26.4%。新增1例院內感染死亡個案，一名40多歲女性本身有癌症病史，已打3劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增2萬269例本土病例，確診個案新增中重症137例（中症100例、重症37例），其中62人死亡；境外移入新增37例。

新增62例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心表示，較年輕死亡個案為2名40多歲女性，均已接種3劑疫苗。

其中一人本身有癌症病史，10月18日因近日食慾差、虛弱、腹痛、黃疸等症狀進入安寧緩和病房，入院診斷敗血症，有發燒，10月23日確診COVID-19，當天開始使用莫納皮拉韋等藥物治療，病況不佳，於11月7日死亡，死因為泌尿道感染併菌血症、COVID-19、癌症。

另一名40多歲女性則有氣喘、糖尿病等病史，10月10日呼吸困難至診所就醫，但病況未改善，10月22日至醫院就診，採檢PCR確診，因氧氣濃度偏低、肺炎、呼吸窘迫轉院至醫學中心，轉院過程中一度心肺功能停止，不幸於11月8日死亡，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

根據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1603人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.9%、第2劑17.5%。至於莫德納次世代疫苗，昨天接種1萬7637人次。

昨天COVID-19疫苗接種2萬4107人次，截至目前為止累計接種6377萬4392人次；接種人口涵蓋率第1劑 93.9%、第2劑88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16.3%（65歲以上接種率42.6%）。（編輯：管中維）1111111

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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