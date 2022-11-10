婚宴尾牙逐桌敬酒擬12月開放 可能與口罩鬆綁同步討論

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北10日電）衛福部長薛瑞元今天在立法院提到，研擬12月開放婚宴尾牙逐桌敬酒。指揮中心表示，現階段開放逐桌敬酒可能和口罩鬆綁同步討論，初步評估兩項新制有可能不同時執行。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請薛瑞元專案報告長照2.0的政策檢討，薛瑞元在會前接受媒體訪問。媒體詢問，因應年底尾牙和婚宴，政府是否會進一步鬆綁如逐桌敬酒等防疫規範。薛瑞元表示，考慮到接下來會有忘年會、尾牙等增加，有可能在年底鬆綁，並刺激經濟。

對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，開放宴席逐桌敬酒規劃，受到第1階段口罩鬆綁執行影響，再者需要繼續觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向，是否確實下降，及醫療量能釋出、長照機構陽性率等，將與口罩鬆綁同步討論。

媒體詢問，第1階段口罩戶外鬆綁11月執行，開放宴席逐桌敬酒研擬可否與口罩鬆綁同時上路。羅一鈞說，仍在評估，再報告實施時間。兩項新制同時開放的好處，是民眾可能比較不易混淆，但考慮時令及盤點場合和活動特殊性，也可能規劃不同時執行。

此外，指揮中心統計，全台專責、負壓病房共7551床、空床4167床、空床率55.2%，其中台北區52.7%、北區65.8%、中區64.1%、南區42.1%、高屏區45.8%、東區61.4%。羅一鈞說，除南部4成左右，全國其餘各區病床空床率大約都有5成以上，將再次調整病床開設率，預估未來一週數量會明顯下降。

台大醫院醫師李秉穎上廣播節目時提及，COVID-19疫情尚未完全結束，結束指標為COVID-19重症率低於流感。對此，指揮中心發言人莊人祥說，除了COVID-19重症死亡率降，未來還要考量疫苗、口服抗病毒藥物使用等，輕症監測措施也須常規化，才可能視為一般感冒或流感。（編輯：管中維）1111110