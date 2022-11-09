第2階段口罩鬆綁方向 王必勝：正面表列應配戴場所

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）第1階段戶外場所口罩鬆綁預計11月上路，指揮中心指揮官王必勝今天表示，未來第2階段初步規劃，改為正面表列應配戴口罩場所，如醫療長照場所、密閉大眾交通工具，其他地點不強制戴。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速趨緩，國內口罩政策可分階段鬆綁，第1階段尚未定案，指揮中心不排除參考世界衛生組織（WHO）建議，戶外不用強制配戴，但室內人潮擁擠處仍應戴上口罩，開放場所牽涉廣，仍待詳細規劃。

王必勝今天上午出席台北榮總舉行的「國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會」，會後接受媒體聯訪表示，第1階段戶外口罩鬆綁新制最快11月上路。

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王必勝進一步說明，若戶外口罩鬆綁對國內COVID-19疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等需要配戴，其他地點都可以不強制戴口罩，難評估何時會進入第2階段。

南韓9月26日解除戶外口罩禁令，1個多月後疫情快速反彈，從1萬多例飆破6萬例。台灣疫情脫離高原期，將逐步開放走向正常生活，有媒體問到如何評估未來口罩鬆綁對台灣疫情影響，王必勝說，台灣採取分階段口罩鬆綁，就是為了讓民眾有感，同時希望將鬆綁對疫情的影響降到最低。（編輯：卞金峰）1111109