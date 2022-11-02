11/14起確診隔離減為5天 快篩陰即解除自主健康管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北2日電）指揮中心今天宣布，11月14日起確診隔離縮至5天，期滿不論快篩結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範、陰性者能提前解除自主健康管理，可減少選舉投票受限人數。

九合一選舉倒數，確診者外出投票解套受關注，中央流行疫情指揮中心專家小組今天第2度開會達共識，醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，專家建議居家照護確診者確診5天後，應進行自主健康管理至自行快篩陰性，或至距解隔離日7天，所以新制稱為「5+n」天，n天數介於0至7天。

由於專家建議確診隔離縮短新制應晚於7日各種鬆綁新制後再實施，指揮中心指揮官王必勝表示，「5+n」新制從14日起上路，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者需完成5天居家照護隔離，隔離期滿快篩結果陰性者，不但可以外出，還可以提前解除自主健康管理。

值得注意的是，確診者5天隔離期滿後，即使快篩結果陽性者，也同樣可以外出，但要遵守自主健康管理規定。王必勝說，以COVID-19病毒特性分析，隔離一段時間傳染力就會下降，快篩陽性不代表一定有傳染力，可能只是驗到不具傳染力的「病毒屍體」。

媒體詢問，確診隔離「5+n」新制上路後，指揮中心推估大選當天有多少人原本需繼續隔離者可外出，王必勝說，原則就是只要可以出門就可以投票，相信「5+n」新制可減少確診隔離對投票權益的受限，至於是否可能開放讓5天隔離期的確診者短暫外出投票，會持續與中選會溝通。

王必勝說，近期本土疫情持續趨緩，確診人數將會越來越少，對投票影響也會變小，今天新增個案與上週同期相比降幅約17.7%，「5+n」新制是在疫情可控前提下執行，為兼顧防疫，未來隔離縮短至5天以下，執行可能性較小。（編輯：張芷瑄）1111102