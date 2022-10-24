確診者能否投票 中選會：若防疫政策有調整隨時配合

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九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會主委李進勇今天說，會不會放寬這是防疫政策規定，完全尊重指揮中心的決定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北24日電）九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會主委李進勇今天說，會不會放寬這是防疫政策規定，完全尊重指揮中心的決定，若防疫政策有調整，中選會隨時配合，選務絕對沒有所謂趕不上的問題，大家可以放心。

九合一選舉倒數，有立委質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者及隔離者當天不能出門投票，有違憲疑慮，批評中選會沒收投票權。李進勇20日時說，若要特設投票所或延長投票時間，在法令及選務實務上都無法克服，且大法官690號解釋也認定沒有違憲。

中央流行疫情中心指揮官王必勝21日則說，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席進行業務報告，並審查112年度中央政府總預算案關於中選會及所屬部分。

李進勇會前受訪時表示，會不會放寬這是防疫政策的規定，權責機關是指揮中心，也看到指揮官公開說過，希望朝更加開放的方向斟酌考量；但這必須經過專家會議後，才能做決定，中選會完全尊重指揮中心的決定，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合，沒有問題。

至於是否來得及趕上年底選舉，李進勇說，這恐怕得由指揮中心來說明，比較正確。

媒體追問，可能會有哪些配套措施？李進勇表示，中選會對於確診者、居家隔離、居家檢疫者都沒有差別，包括投票通知單會通知、選舉公報會寄、選舉名冊會有名字、選票都把它計算在裡面。

李進勇說，只要民眾根據「傳染病防治法」的規定可以出門的話，就可以來投票，這絕對沒有問題，中選會隨時配合，選務絕對沒有所謂趕不上的問題，大家可以放心。（編輯：潘羿菁）1111024