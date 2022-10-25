藍批中選會剝奪投票權 綠委：勿做政治解讀

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（中央社記者王承中、王揚宇台北25日電）確診者無法投票，國民黨團今天召開記者會，批評中選會行政怠惰。民進黨團幹事長羅致政表示，不要只從政治角度解讀，相信多數民眾希望有相對安全的投票環境，國民黨別想藉此得到政治紅利。

九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及立委費鴻泰等人，今天在立法院黨團記者會召開記者會，批評日本、美國、韓國都能讓確診者投票，為何台灣不行，質疑中選會主委李進勇根本是行政怠惰。

費鴻泰表示，為什麼美國、日本、韓國可以確保確診者的投票權，連台灣教育部都可以確保確診考生的權益，只有中選會做不到。費鴻泰呼籲中選會不要事事都推給疫情指揮中心，中選會根本就是行政怠惰，他粗估30萬名民眾的投票權，將因中選會的怠惰而被剝奪。

曾銘宗表示，憲法明定人民有選舉權，政府必須依法保障人民的權力，結果李進勇卻說在法令上無法克服，根本就是消極不作為，這樣的中選會主委不及格。執政黨號稱民主進步，現在卻要沒收人民投票權，國民黨團要給予嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，大法官690號解釋，是指強制隔離沒有違憲，而不是讓確診者不能投票沒有違憲，李進勇根本亂講。要求指揮中心邀集中選會、內政部研商配套措施，在兼顧防疫需求下，確保人民的投票權。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，確診者能不能投票，這不是藍綠的問題，不要只從政治角度來解讀，因為到投票日當天，怎麼會知道不能出門投票的人，是國民黨還是民進黨支持者。

羅致政也說，如果讓確診者出門投票，是否會讓民眾擔心增加染疫風險，反而不敢出門投票。他表示，另外也要考量選務人員安全，如果開放讓確診者投票，屆時可能要脫口罩核對身分，這也增加選務人員染疫風險。

另外，羅致政說，如果開放確診者出門投票，怎麼確定一定會去投票，而不會去其他地方。

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九合一選舉將合併舉辦18歲公民權修憲複決，定於11月26日舉行投票。羅致政指出，在技術面上，由於這次選舉很複雜，選票也要事先造冊，如果民眾在投票前一天確診，有辦法造冊嗎，而且是要讓確診者跟一般民眾在同一個投票所投票，還是分為不同投票所。

羅致政說，如果是在同一投票所，確診者跟一般民眾一起排隊，是否會影響一般民眾的投票意願，希望國民黨不要喊這些原則價值，想要得到政治紅利，也相信多數民眾希望有一個相對安全的投票環境，不希望暴露在可能的染疫風險中。（編輯：楊凱翔）1111025