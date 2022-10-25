民團：18歲公民權過關還差81萬票 中間選民是關鍵

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（中央社記者葉素萍台北25日電）壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今天說，民調顯示，「18歲公民權」修憲案，距離修憲門檻仍缺81萬票，但目前有16%中間選民尚未決定是否同意下修投票權，超過一半不知道年底選舉一併舉行修憲案的公民複決。

壯闊台灣聯盟今天召開記者會公布民調指出，支持修憲案、且會去投票的民眾從39.5%上升6.3個百分點，來到45.8%，距離50%的通過門檻還有4.2個百分點，相當於81萬票的差距。

吳怡農表示，中間選民將是修憲的關鍵，有16%尚未決定是否同意下修投票權，更有超過一半的中間選民仍不知道年底的選舉也會一併舉行修憲案的公民複決。距離投票日只剩1個月，必須加把勁、努力與更多公民展開討論。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，8月底公布民調時，距離通過修憲複決門檻還差200萬票，這2個月過去，知道年底大選將有18歲公民權複決的比例增加10%，支持且會去投票的比例成長5%，等於整整多了100萬人支持且會投票，這是一件非常振奮的事，代表距離通過門檻只剩最後一小步。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖表示，既然18歲長久以來在社會通念中都是成年的標準，不但在刑法上必須負完全責任，還有服兵役的義務，那讓人民在18歲取得投票權利，讓18歲成為權責相符的基準線，是理所當然。

壯闊台灣聯盟指出，這次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在10月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度，也與在8月份公布的第一次民調結果做比對。

區域方面，六都除桃園以外支持度皆過半，台中上升比例最高，從42.4%上升到52.9%。不同年齡層的支持度則顯示，20歲到29歲民眾支持比例上升最多，從54.5%上升到66.7%。

政黨部分，各政黨支持者對「18歲公民權」意見高度分歧。兩波民調的比較，民進黨支持比例上升9.9個百分點、民眾黨5.2百分點、國民黨0.3百分點。中間選民16%尚未決定意向。（編輯：翟思嘉）1111025