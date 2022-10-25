大支新歌挺18歲公民權 願免費授權「18歲轉大人」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。嘻哈歌手大支寫新歌「18歲轉大人」，唱出「這是世界趨勢必須提倡」歌詞，為了喚起關注，大支願意免費授權歌曲和MV。

談到18歲公民權修憲複決，大支在歌詞中寫道：「你說要不得，小孩嘴摀著，不用參與太多意見主意，讓屁孩負責，芭比會Q的，這種粗暴言論大可不必。」還有「怕政治進校園？要變通，別倒車，關心社會超前，醬最猛，你老了。」利用趣味方式談到外界疑慮。

大支也在其中對年輕人喊話：「改變關鍵，現此時。聲用選票傳出去。各位少年董注意，自己未來自己處理」、「滿18歲當兵納稅，政策卻沒參與，權利搭配義務那欸不對等關係，超高齡社會，得靠這回平衡世代發聲，為各位歡喜，能投票就沒人敢旋轉你。」他也在歌詞中強調「這是世界趨勢必須提倡。」

大支在臉書貼文表示，最近常聽到18歲公民權，但社會都沒有太大反應，年輕人也沒有太關注相關議題。雖然有各種五花八門反對理由，但研究後認為若通過的改變很巨大，希望能藉由嘻哈談談這個議題。

大支表示，這首歌與MV能夠免費授權給支持18歲公民權的政黨和NGO團體。

網友留言：「校長的音樂從不讓人失望。校長的內容永遠讓人深思！real hiphop！」（編輯：管中維）1111025