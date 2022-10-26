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確診者特設投票所恐無望 中選會：於法無據

2022/10/26 14:30（10/26 14:40 更新）
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九合一選舉確診者不能出門投票，外界呼籲透過特設投票解套，中選會26日解釋，國內不在籍投票或特設投票所於法無據。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）九合一選舉將至，外界呼籲透過特設投票所幫COVID-19確診者外出投票解套，中選會今天下午在疫情指揮中心記者會解釋，國內不在籍投票或特設投票所於法無據。

依現行規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者不可外出投票，被外界質疑違憲，呼籲中央選舉委員會比照日韓等國或特設投票所，後續解套方法備受關注。

對此，中選會副主任委員陳朝建表示，日本、韓國採行通訊投票、特設投票所有法律依據，但依據中華民國選罷法規定，選舉人應於戶籍地投票所投票，國內法律對於不在籍投票制度缺乏規範。

對於大考中心可以設置特別考場，保障確診考生考試權益，為何中選會不特設確診者投票所，讓確診者執行投票權，陳朝建進一步解釋，不論是選舉或修憲複決，選舉人需在戶籍地投票所投票，並未有特設投票所制度，換句話說，不在籍投票及特設投票於法無據。（編輯：唐聲揚）1111026

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