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確診者將改7+0 黃立民：可討論5天隔離加上快篩

2022/10/25 13:17（10/25 13:51 更新）
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各界關注確診者隔離措施是否再放寬；台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民25日受訪表示，無論是否有症狀，最保險還是隔離7天，若要縮短為5天也不是不可能，後2天搭配快篩陰，待中央流行疫情指揮中心討論。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月25日
各界關注確診者隔離措施是否再放寬；台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民25日受訪表示，無論是否有症狀，最保險還是隔離7天，若要縮短為5天也不是不可能，後2天搭配快篩陰，待中央流行疫情指揮中心討論。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月25日
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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）九合一大選11月26日登場，各界關注確診者隔離措施是否再放寬。台大醫師黃立民今天說，無論是否有症狀，最保險還是隔離7天，也可縮短為5天、後2天快篩陰，待指揮中心討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，11月7日起，取消健身房、遶境等3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天。

由於九合一大選將在11月26日舉行，確診者投票權益受關注，指揮中心指揮官王必勝昨天說，確診者7天隔離是否縮短，已經交由專家小組開會討論。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民今天接受媒體聯訪時表示，不管有沒有症狀，最保險還是隔離7天，因病毒排出時間不會差太多，但若要縮短為5天也不是不可能，後2天則搭配快篩陰性、戴口罩等配套，仍有待指揮中心評估。

黃立民重申，目前看來指揮中心也是傾向讓確診者出門投票，只是要規定讓確診者不能在外待太久、早點回家，甚至是否要快篩陰性才能出來等，還在討論中。

至於鬆綁措施宣布的時間點，黃立民說，因為沒有客觀數據能作為鬆綁依據，基本上是主觀根據情勢判斷，每個人意見不同，不敢說何時宣布太快或太慢，只要能逐步放鬆都是好事，今年內要完全解除確診者免隔離應該有困難，因衛生福利部長薛瑞元日前已表示暫不會調整法定傳染病等級。

不過，黃立民強調，死亡人數和醫院中仍有多少人住院、多少空床、多少空的呼吸器可用，這是4個最重要數字，只要這4個數字看來可接受，即可繼續放鬆；病毒變異速度快，加上診斷能力強、基因定序快，現在只能回到基本，持續監測前述4個數字，並呼籲民眾一定要打疫苗。

黃立民也坦言，專責病房是否繼續維持很兩難，若開設則其他病患都不能住，年底其他疾病如中風、高血壓等病患可能增加，將造成醫院調度困難，且進出專責病房必須穿戴層層隔離防護衣很麻煩，但COVID-19目前仍比流感嚴重、傳染力更強，只能等大家都接種疫苗且確定不會重症，才可能持續放鬆到跟流感一樣，今年底前應該無法。（編輯：陳政偉）1111025

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