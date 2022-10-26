確診者縮短隔離無共識 擬多觀察疫情一週再議

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九合一選舉將至，外界盼縮短隔離解套確診者外出投票限制。圖為台北市一間醫院急診室候診人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）九合一選舉將至，外界盼縮短隔離解套確診者外出投票限制，指揮中心表示，今天上午專家會議中，對秋冬疫情走向持保留態度，對縮短隔離天數無共識，擬多觀察一週再議。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，九合一選舉確診者不能出門投票引發爭議，衛福部長薛瑞元23日曾對外說明，原則就是能夠出門就可以投票，以疫情為考量，可考慮的是確診者隔離天數縮短，若中央流行疫情指揮中心改變確診者隔離天數，中選會將做出因應。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中說明，專家會議上午針對確診者隔離天數能否縮短商討，有討論到縮短為5天可能性，但多名專家認為，縮短隔離勢必放出具傳染力個案，恐衝擊社區疫情。

與會專家對秋冬疫情持保留態度，更在會議中提出，台灣疫情才準備脫離高原期，指揮中心近期剛宣布4項鬆綁措施，11月7日起，取消健身房、遶境等疫苗3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天，決定再多觀察一週疫情變化，下週再議。

專家會議對確診者隔離天數縮短沒有達成共識，指揮中心指揮官王必勝指出，隔離天數不足，確診者出去可能造成傳播，對國內疫情一定會造成影響，因此專家態度都會比較保留，希望提供更周延的意見。（編輯：張雅淨）1111026