確診分流投票難辦 中選會憂步韓國選務之亂後塵

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北26日電）九合一選舉倒數，外界建議採分流投票，讓隔離中確診者行使投票權，中選會今天說明，以韓國經驗來說，分流投票評價正反兩面，執行困難，憂台灣步上韓國選務之亂後塵。

經中央選舉委員會認定，國內不在籍投票或特設投票所於法無據，確診者特設投票所恐怕無望，媒體詢問，延長投票或確診者短暫外出是否可成配套，副主任委員陳朝建今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，以韓國經驗，最後還是會形成混合投票。

陳朝建進一步解釋，即使一般民眾投票時間截止，輪到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者投票，但原本排隊的一般民眾仍可繼續投票；反之，確診者如果提早報到，也會提前進入投票，將沒有辦法區分確診者與非確診者，形成混合投票。

陳朝建說，雖然外界多次呼籲比照日韓等國確診者投票配套，但韓國當時不僅出現混合投票，更造成選務之亂，導致韓國國家選委會委員長請辭。投票是公民法定權力，但確診者投票權利與2300萬民眾健康權應一併考量，仍然以只要可以出門就能投票為原則。

至於各界關切的大考中心可以設特別考場，為何投票無法比照辦理，陳朝建重申，大考中心的特別考場是現行法令允許，考試不受戶籍地限制，且可尋覓少數、適當場所；但投票依法有戶籍地限制，甚至全台所有村里皆需設置特別投票所，與大考中心特別考場的少數、特定地點明顯不同。

陳朝建說，特別投票所規劃不僅僅只需考量防疫措施，若將全台1萬7649個投票所設置特別投票所，可能出現特別投票所確診者多寡不一，法定投票秘密該如何予以維護將成問題。在11月26日投票前，將持續與指揮中心密切配合，若指揮中心調整防疫措施或政策，將全力配合。（編輯：陳清芳）1111026