北台灣哪個議長非黑道？柯文哲：只是想消遣朱立倫

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）苗栗縣議長鍾東錦涉國民黨章排黑條款未獲提名參選縣長，台北市長柯文哲因此質疑國民黨主席朱立倫「北台灣哪一個議長不是（黑道）」。柯文哲今天說明，只是想消遣朱立倫。

柯文哲昨天在網路節目專訪時稱「北台灣哪一個議長不是（黑道）」引發爭議，他今天下午出席不公開行程時被媒體堵訪說明，只是想要消遣朱立倫，就開地圖砲亂打一通，講話不夠精確。

柯文哲質疑，朱立倫說鍾東錦是黑道所以不提名參選，那為何讓鍾東錦當議長，是不是代表議長資格不受黑道背景限制，只有縣長才有限制。

媒體追問，所以哪名議長不是黑道。柯文哲強調，他地圖砲亂打一通，要講的只是鍾東錦這件事，不要扯到別人，「何必自己對號入座」。

媒體再問，會不會跟台北市議會議長陳錦祥道歉。柯文哲說，不要挑撥離間，不要去問就沒事了，為什麼要把事情越鬧越大。

鍾東錦因排黑條款未獲國民黨提名參選苗栗縣長後，堅持以無黨籍參選，遭國民黨開除黨籍。鍾東錦日前以議長身分參訪台北市政府大數據中心，與兼任民眾黨主席柯文哲合體，引發「黑白配」質疑。（編輯：方沛清）1111027