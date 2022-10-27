柯文哲爆鍾東錦曾是坤輿股東 鍾競總：柯一時說錯

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）台北市長柯文哲受訪時稱無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾是坤輿掩埋場股東。時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天要求鍾東錦說清楚；鍾東錦競總表示，柯文哲未經查證一時說錯。

鍾東錦20日以苗栗縣議會議長身分，率議會到台北市議會交流座談，並參訪台北市政府大數據中心，與民眾黨主席、台北市長柯文哲合體，引發熱議，遭對手批評為「黑白配」。柯文哲昨天接受廣播節目訪談時，談及2人同框爭議，為鍾東錦過去歷史緩頰，卻脫口爆出鍾東錦也曾是坤輿掩埋場股東。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天表示，坤輿公司20年來爭議不斷，這2、3年為了完成掩埋場試運轉，劣跡斑斑，從程序上規避環評到屢屢仰賴暴力恐嚇手段，讓人懷疑其黑色背景，過去時代力量就曾揭露，坤輿與苗栗當地知名土方業者宋久文的關係，懷疑有地方政府高層介入坤輿案。

宋國鼎指出，過去媒體調查發現，宋久文與現任議長鍾東錦關係匪淺，2人不僅是舊識，還同時在多家公司掛名董事、監察人等職務，如今柯文哲在節目上爆出鍾東錦曾為坤輿股東，希望鍾東錦能夠說清楚，回答到底和坤輿掩埋場關係為何，是否曾經持有坤輿公司股份，是否曾經擔任過董事。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，宋國鼎明明知道柯文哲對於坤輿案不了解，在未經查證下，可能一時說錯話，就馬上拿來大做文章，可見其律師性格，更可見時代力量為了選舉，無所不用其極，令人遺憾。

鍾東錦競選總部指出，鍾東錦針對坤輿掩埋場，從頭到尾都是持反對意見，早在110年農曆春節期間，就曾經前往現場幫忙協調，不是等到選舉才跳出來搶版面，如果宋國鼎真的關心村民，發生流血衝突當天晚上，為何不見蹤影，每次都事後才跳出來收割，這樣行為令人不齒。

徐廷琮表示，鍾東錦對於坤輿案的態度言行一致「反對到底」，但時代力量只因為租地給坤輿公司的地主和鍾東錦相識，就以偏概全、顛倒是非，這次又拿出柯文哲的話語，要硬塞給鍾東錦。（編輯：方沛清）1111027