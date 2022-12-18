黃敏惠政績做後盾 化解綠營攻勢保住嘉市執政權

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）延長戰線的嘉義市長選舉，國民黨籍市長黃敏惠連任成功，她選戰主打政績、防疫優等生及市府團隊執行力等主軸，獲市民肯定。民進黨候選人李俊俋雖獲強勢輔選，仍因基層實力較弱而落敗。

嘉義市長重行選舉今天投票，遇到寒流來襲，加上單一選舉，民眾關注及投票意願都不高，投票率約僅4成多，不到5成，相較4年前的市長選舉投票率67.91%，以及今年11月26日市議員的投票率54.43%，都低很多。

黃敏惠出身嘉義政治世家，是已故前台灣省議員黃永欽女兒，地方人脈雄厚；曾任國民大會代表，以及3屆的立法委員、2任計9年的嘉義市長，她4年前重披戰袍，回鍋投入嘉義市長選舉，最後驚險勝出，堪稱是政壇常勝軍。

黃敏惠再度擔任嘉義市長，但她用心經營與市議會的關係，讓府會關係不再劍拔弩張，市府預算就很少卡關，推動市政建設就更加順利，市民對嘉義市的改變更加有感。

黃敏惠這4年主政，城市治理獲肯定，更是施政表現模範生，包括今年榮獲五星市長、施政力全國第一、幸福城市全國第一，且還連續2年獲食育力五星城市，嘉義市在防疫上，還是全國優等生。

此外，在她帶領下的市府團隊，積極舉辦大型活動如「日環食」、「光織影舞」、「2021台灣設計展」等，為嘉義市帶來人潮及商機；在疫情時代，市庫不舉債，還普發振興消費金每名市民新台幣2000元，更讓施政加分。

（中央社製圖）

嘉義市政治版圖綠大於藍，2020年總統大選綠營拿到6成票數，但地方選舉與中央級選舉又不盡相同，近4次市長選舉，國民黨勝選3次都是由黃敏惠當選，顯見黃敏惠近13年執政，不僅民意扎根厚實，更獲得市民肯定。

黃敏惠力拚不敢掉以輕心，空戰、陸戰齊發，積極發送政績文宣，電話催票、臉書（Facebook）不斷分享選舉動態，在選前2週全力投入選戰，每日勤走傳統市場、公園、夜市及家戶拜訪等拜票行程。

民進黨徵召參選嘉義市長的前總統府副祕書長李俊俋，曾擔任立委、任職總統府，有中央人脈及資源，競選過程，還有多名立委、黨政高層來嘉義市相挺，展現豐厚的中央資源優勢。

原11月26日舉行的嘉義市長選舉因有參選人不幸逝世，延後3週，於今天投票，李俊俋利用3週的期間，不僅每天站路口拜票，還進行車隊掃街、徒步家戶拜票，更有廟口開講，向市民講解可以解決嘉義市問題的政見，競選行程滿檔。

在嘉義市長選戰延長賽中，民進黨積極為李俊俋輔選，炒熱嘉義市長選戰，激化選舉氣氛，拉抬聲勢，不過，李俊俋在地方基層實力較薄弱，且嘉義市經過政黨輪替，綠營內部雜音多又長期分裂，最後還是無法整合而敗選。

黃敏惠長期在嘉義市執政是包袱，也是優勢，最後用亮麗政績、穩紮穩打策略，以及搭上國民黨在11月26日的勝選氣勢，加上黨籍新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等縣市首長積極輔選，最後她高票順利連任。

黃敏惠爭取連任發表「十大旗艦計畫藍圖」未來市政規畫，以西區大發展、東區大進步為雙引擎，提出建輕軌連結台鐵及高鐵，三環三縱三橫概念的聯外路網，優化交通動線及生活機能，吸納鄰近產業園區的人口進來嘉義市，提升為「台灣新都心」，創造世代宜居的嘉義市。（編輯：卞金峰）1111218