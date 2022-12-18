嘉義市長投票率估4成多 寒流加單一選舉影響意願

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嘉義市長選舉18日投票，因天氣冷，前往投票的民眾零零星星，沒有出現排隊現象。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）嘉義市長選舉今天舉行，遇首波寒流，市選委會初估投票率約43%，原因除氣溫低，還有僅市長單一選舉，影響投票意願。但仍有民眾下午4時起湧入藍綠競選總部關注開票。

嘉義市選委會表示，此次選舉人數共21萬4130人，投開票所193個，投票率初估43%，確切數字待開完票後公布。

嘉義市選委會分析，此次投票率低的原因包括：天氣冷，大家出門意願低，加上投票種類僅市長。

徐姓選民上午11時抵達投開票所，她表示，從領票到投票離開只需2分鐘，幾乎不用排隊，投票非常順暢。

也有選民走到投開票所，發現現場冷清，誤以為走錯地點；譚姓選民指出，市議員與里長選舉上月底已結束，僅剩市長選舉投票，加上氣溫實在太冷，以致民眾出門投票意願不高，「很難催票」，選民意興闌珊。

下午4時投票結束，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠競選總部和民進黨嘉義市長候選人李俊俋競選總部，各有支持者到現場關注開票情況。（編輯：陳仁華）1111218