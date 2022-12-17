蔣萬安與馬、郝同場慶耶誕 承諾努力推動市政

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）台北市長當選人蔣萬安今天與馬英九、郝龍斌2位前台北市長，與民眾歡慶耶誕節，蔣萬安也向現場民眾承諾，他會加倍努力推動市政，做到讓市民有感，要打造廉能、有效率、服務型的政府。

國民黨立委賴士葆今天在文山區舉辦耶誕節慶祝活動，邀請到馬英九、郝龍斌、蔣萬安到場同歡，與民眾高唱「平安夜」歌曲，現場氣氛溫馨、歡樂。

蔣萬安致詞時向民眾承諾，他會加倍努力推動市政，做到讓市民有感，打造廉能、有效率、服務型政府；他表示，這次選舉是團結的國民黨，打敗腐敗的民進黨，希望大家牢記這一刻，未來面對挑戰與困難時，都要了解團結的國民黨，沒有克服不了的困難。

蔣萬安選前請辭台北市第三選區立委職務，遺缺明年1月8日補選。蔣萬安也利用機會拉抬國民黨參選人王鴻薇，他表示，這個選區是他的本命區，補選是市長、議員選舉延長賽，攸關能否延續勝選氣勢，非常關鍵，希望大家幫忙拉票。

蔣萬安強調，這次國民黨能勝選，正因為王鴻薇揭發前新竹市長林智堅論文抄襲一事，幫助國民黨翻轉氣勢，所以一定要把這份情還給王鴻薇。

此外，各界關注小三通何時復航，馬英九在活動前受訪表示，民進黨政府很不應該，這麼多同胞要回來，政府不趕快開放實在說不過去，再不開放的話，民眾抱怨會愈來愈大。

面對國民黨2024年人選布局，現場媒體提問如何看待新北市長侯友宜民調暫時領先副總統賴清德，馬英九僅表示，距離選舉還有一段時間，再看看吧。（編輯：黃國倫）1111217