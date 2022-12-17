暗喻選舉如世界盃 鄭文燦：下次再贏回來就好

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桃園市長鄭文燦17日出席策進會舉辦的「台港飲食文化嘉年華」活動時，暗喻選舉如世界盃，表示「最強的球隊有時候會輸掉，下次再贏回來就好。」中央社記者呂佳蓉攝 111年12月17日

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）桃園市長鄭文燦今天在一場台港文化活動表示，要支持香港的民主自由與人權，台灣也歷經很多民主的挑戰，「就像世界盃一樣，最強的球隊有時候會輸掉，下次再贏回來就好。」

鄭文燦17日出席財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）舉辦的「台港飲食文化嘉年華」活動。

鄭文燦在致詞時說，可以預測未來10年在台港人會成為台灣社會的風景，也會是台灣社會另外一種進步的動力。

他說，今天來參加的與會者都愛香港與愛台灣，讓大家看見香港跟台灣的美好。香港人非常具有競爭的心力，而台灣具有多元包容的特質，相信在今天的飲食文化活動就能看出來。

鄭文燦說，希望支持台港交流，特別是要支持香港的民主自由與人權。台灣也歷經很多民主的挑戰，「不過，就像世界盃一樣，最強的球隊有時候會輸掉，下次再贏回來就好。」

他說，希望今天的交流不只促進台港間的友誼，也能呈現雙方最美好的部分。

鄭文燦接任民進黨九合一敗選檢討小組召集人後，近日多次主持召開檢討會議。（編輯：楊昇儒）1111217