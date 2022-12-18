嘉義市長選舉上午未傳出違規 民眾：2分鐘完成投票

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嘉義市長選舉18日投票，因天氣冷，投票沒有出現排隊現象，民眾都穿厚重衣物，投下神聖的一票。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日）嘉義市長選舉今天登場，早上氣溫低，投開票所顯得冷清。有選民說，完成投票只需要2分鐘，完全不用等待；嘉義市選委會也表示，中午過後氣溫回溫，投票情況比較踴躍。

嘉義市選委會表示，投票率尚在統計中，確切數字待下午4時公布。截至上午11時30分，嘉義市各投開票所的秩序良好，未傳出違規情況。

嘉義市選委會指出，投開票所白天的投票人數較少，但中午過後天氣放晴，氣溫回升，各投開票所開始出現人潮。

徐姓選民上午11時抵達投開票所，她表示，從領票到投票離開只需2分鐘，幾乎不用排隊，投票非常順暢。

鄭姓選民提到，11月26日九合一投票當天氣候溫暖，上午9時許就去投票，今天上午戶外氣溫才攝氏10多度，冷到不想出門，直到11時許看到天氣放晴，才出門投票。（編輯：黃世雅）1111218

嘉義市長選舉18日投票，國民黨尋求連任的市長黃敏惠（前）上午前往嘉義市震安宮的投開票所投票。中央社記者黃國芳攝 111年12月18日